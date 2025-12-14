21-D: Todo sigue abierto en Extremadura

La encuesta que publica EL PERIÓDICO EXTREMADURA, dibuja una fotografía nítida, pero no un resultado cerrado de lo que ocurrirá el 21-D. Extremadura entra en la última semana de campaña con un escenario abierto, volátil y condicionado por varios factores que pueden alterar el desenlace final: un e levado número de indecisos, los trasvases de voto entre bloques y el peso del liderazgo frente a las siglas. Más que nunca, la clave estará en quién sea capaz de movilizar, convencer o retener en los últimos días.

El Partido Popular aparece como primera fuerza tanto en voto como en escaños, pero sin margen suficiente para gobernar en solitario. La preferencia por María Guardiola como presidenta contrasta con la valoración discreta de la gestión de su Gobierno, que no alcanza el aprobado. Esa aparente contradicción explica buena parte del momento político: Guardiola no gana por entusiasmo hacia la acción del Ejecutivo, sino por comparación. Es la dirigente más conocida, la que concentra menos rechazo relativo y la que aparece como opción estable en un contexto de incertidumbre. Su liderazgo se beneficia, además, de un trasvase relevante desde el PSOE y de la fragmentación del bloque progresista.

En el lado socialista, la encuesta de GESOP para Prensa Ibérica (grupo al que pertenecen EL PERIÓDICO EXTREMADURA y La Crónica de Badajoz), apunta a un escenario especialmente delicado. El PSOE se enfrenta a una posible caída histórica, tanto en porcentaje de voto como en escaños, que no puede explicarse solo por el desgaste del Gobierno autonómico. El lastre es doble: afecta al partido y a su candidato. Miguel Ángel Gallardo es conocido, pero es el peor valorado de los principales aspirantes, y esa combinación suele ser letal en términos electorales. A ello se suma una pérdida de fidelidad inédita, con fugas hacia el PP, hacia Unidas por Extremadura y, de forma muy significativa, hacia la indecisión. El problema del PSOE no es solo que pierda apoyos, sino que no consigue retener ni movilizar a su electorado tradicional. A la vista de estos datos puede deducirse que su situación judicial sumado a los escándalos que han salpicado a su partido a nivel nacional en los últimos días han perjudicado claramente las expectativas de los socialistas que cierran un ciclo histórico de predominio en Extremadura.

El crecimiento de Vox es el otro gran vector del escenario. La formación de ultraderecha podría más que duplicar su representación parlamentaria, pese a que su candidato autonómico sigue siendo poco conocido. En Extremadura, la omnipresencia de Santiago Abascal ha eclipsado a su cabeza de lista, pero la vista de los resultados, esa estrategia deliberada ha funcionado. Con un discurso sin programa definido para Extremadura, ha conseguido capitalizar el descontento, especialmente en el electorado joven. Vox no crece por liderazgo regional, sino por marca nacional y por discurso, alimentado por el desencanto y la falta de oportunidades que perciben amplios sectores de la población más joven.

No es un dato a despreciar que sean, precisamente, los menores de 30 años los que se escoran con mayor claridad hacia la derecha. Ese desplazamiento generacional está ligado a la precariedad, al acceso a la vivienda, al empleo y a la sensación de estancamiento. Frente a ello, el voto femenino aparece como el principal dique de contención para Vox. Las mujeres se inclinan de forma más clara hacia opciones progresistas y concentran una parte importante del voto del PSOE y de Unidas por Extremadura, aunque también muestran mayores niveles de indecisión, lo que introduce un factor de incertidumbre adicional.

En ese espacio progresista, Unidas por Extremadura logra mejorar resultados y retener a buena parte de su electorado, con una candidata, Irene de Miguel, que obtiene una valoración positiva entre quienes la conocen. Sin embargo, su crecimiento no compensa la caída del PSOE, lo que deja al bloque de izquierdas lejos de una mayoría clara en la proyección actual de escaños.

Todo ello desemboca en el elemento definitivo de estas elecciones: la gran bolsa de indecisos. Más de uno de cada cinco electores no ha decidido aún su voto o no lo declara. A ellos se suman quienes dudan entre abstenerse o acudir a las urnas. En un escenario tan ajustado, pequeños movimientos en la última semana pueden alterar el reparto final de escaños y, con ello, la gobernabilidad.

La encuesta ofrece tendencias, no sentencias. Extremadura llega al tramo final de la campaña con bloques equilibrados, liderazgos desiguales y un electorado inquieto. Todo está abierto y será en los últimos días cuando se decida si el desgaste del PSOE se convierte en desplome, si el PP consolida su ventaja, si Vox culmina su ascenso o si la indecisión termina inclinando la balanza. En política, y más aún en una campaña tan abierta, la última semana suele ser la que escribe el desenlace.