Opinión | La curiosa impertinente
Nadie conoce a nadie
Y en esta España traidora y oportunista, tal vez contagiado por la desmemoria vergonzante, se diría que ni el propio rey Felipe VI conoce a su padre, que qué envidia da ver a Harald de Noruega con sus muletas y su digna vejez, tan parecida y a la vez tan diferente de la de Juan Carlos, recibir arropado por su hijo a la premio Nobel de la paz
Yo no tengo trato ninguno con ese señor- responde María Jesús Montero sobre Vicente Fernández, sospechoso de graves delitos, persona a la que ella nombró presidente del SEPI, pero a la que a día de hoy, desconoce por completo.
-No pertenece al PSOE- dicen socialistas de pro sobre Leire Díez y añade Silvia Intxaurrondoque de esa señora solo hay una foto con el presidente, y lo dice en la televisión de todos, la misma donde en el programa de Gonzalo Miró las noticias importantes son los abusos del Opus, una historia de bebés robados, la sanidad en Torrejón o Iñaki Urdangarín. Ni mención del “me too” socialista, que aquí no hay hermanas a quien creer, ni sororidad nimandangas.
-En elplano personal era un gran desconocido para mí- lamentaba sin pudor Sánchez de Ábalos, aunque todos vimos por los guasaps desvelados que añoraba mucho su amistad incluso después de que, en palabras de miembros de la trama de hidrocarburos, el putero mandara a tomar por c… al guapo y la mitad del gobierno estaba con el putero y la otra mitad con el guapo.
Ábalos
El mismo Ábalos dice que Koldo no era su mano derecha para nada, que tan solo era su asistente, o sea algo similar a lo que dice Sánchez de él.
Lo mismo que nadie conocía a Aldama, Begoña no tenía relación con Hidalgo y no era nada estrecha la relación del presidente con el sátiro de la bragueta bajada de Ferraz.
Nadie conoce a nadie en este socialismo fetén: -soy feminista porque soy socialista-. Y en esta España traidora y oportunista, tal vez contagiado por la desmemoria vergonzante, se diría que ni el propio rey Felipe VI conoce a su padre, que qué envidia da ver a Harald de Noruega con sus muletas y su digna vejez, tan parecida y a la vez tan diferente de la de Juan Carlos, recibir arropado por su hijo a la premio Nobel de la paz.
Y sin embargo, así como el rey es hijo de su padre, para lo bueno y para lo malo, Sánchez y sus apóstoles frecuentaron la compañía de presuntos corruptos yabusadores. No es ninguna inventada. Por mucho que ahora los nieguen hasta cien veces.
Carmen Martínez- Fortún es profesora.
