Sin Almaraz no hay ATI

Ha transcurrido ya más de un mes desde que el Gobierno solicitara al Consejo de Seguridad Nuclear, CSN, un informe para evaluar la viabilidad de una posible prorroga del cierre de las Centrales Nucleares, como lo han solicitados las empresas propietarias de las mismas. Una vez más, como sucede con la demanda de reapertura de la comunicación ferroviaria de la Ruta de la Plata, el Gobierno Central esconde con informes a terceros su verdadera decisión política, que es lo verdaderamente importante. En ambos casos, sin atreverse a declarar sus verdaderas intenciones, la ministra y el ministro concernidos realizan declaraciones que son altamente preocupantes. Últimamente la ministra de Transición Ecológica ha declarado que: “el Gobierno trabaja en la nueva ¡Estrategia de Transición Justa!,para proteger a las zonas que, como Almaraz, se verán afectadas por cierres de plantas nucleares”, o sea que la enterradora está ya preparando el entierro.

Pero en este caso no se conforma con un simple ataúd, nos quieren dejar todo un panteón de sarcófagos que llaman ATIs (Almacén Temporal Individualizado), los cuales esta yaen construcción, y que claramente constituirán un CNI (Cementerio Nuclear Individualizado). Se han publicado recientemente informaciones de que el ATI de Almaraz está ya en construcción y que estará listo para 2027, fecha del inicio del desmantelamiento de la Central.

Han servido de poco todos los movimientos ciudadanos y de numerosas autoridades regionales y locales que se han venido realizando hasta ahora.Es el momento de jugar las pocas cartas que nos van quedando, y una de ellas es decir alto y claro: “Sin Almaraz, no habrá Cementerio Nuclear”.

Normalmente para realizar obras que supongan una modificación sustancial de las instalaciones de una empresa o establecimiento industrial, son exigibles un proyecto debidamente autorizado por la Consejería correspondiente y del Ayuntamiento donde dichas obras se vayan a realizar, es por tanto el momento de exigir que esas autorizaciones existan, y de solicitar todo tipo de estudios ambientales y de Seguridad de Riesgos que este tipo de instalaciones requiere. A ver si a escasos kilómetros de Almaraz los ecologistas han encontrado la forma de destrozar un proyecto que mejora sustancialmente el ecosistema de la zona, y aquí todo el mundo se va a tragar un Cementerio Nuclear sinedie y con la Central, única garantía actual de control y seguridad de esos residuos, cerrada.

Tenemos en nuestra mano la única palanca que nos queda para convencer a un Gobierno que nos ha venido ninguneado, como en tantos otros temas. No nos quejemos luego que otras Comunidades consiguen lo que piden, la diferencia es que aquí acabamos conformándonos.

J. Marcelo Muriel es ingeniero industrial.