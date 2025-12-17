José Pablo López, la audacia del rebelde con causa

¿Saben que el monumento principal de Sayalonga (Málaga) es un cementerio? Es circular, cosa curiosa. Crecer allí seguro que cincela en sus habitantes un peculiar sentido de la muerte, cercano. José Pablo López nació en ese pueblo. Hoy, presidente de Radio Televisión Española (RTVE), entra, como cada mañana, en su cuenta de X/Twitter y se topa con 597 menciones a su persona; sabe que la mayoría son insultos porque, como se dice a sí mismo, "la mejor forma de no ser criticado es no decir nada, no hacer nada y no ser nadie". Hoy el hombre se siente marchoso y escoge uno de esos comentarios al voleo para responder: "Cuando cambie el Gobierno y te manden a hacer fotocopias, volveremos a Eurovisión. Disfruta retozando entre odio y fanatismo mientras te dure el cargo" (@juanvig88). Así que López teclea lo siguiente: "No sufras por lo de hacer fotocopias. Es un trabajo muy digno. La dignidad se mide por los valores que defiendes". Tras haber retirado a España de Eurovisión por la participación de Israel, López se siente exultante; se mueve con comodidad y arrojo entre las polémicas y pareciera que disfruta, como el ministro Óscar Puente, de cierta 'terribilidad'.

A José Pablo le acusan de ser más papista que el Papa, siendo el Papa, claro, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, otro luchador solitario por los ideales correctos (curiosamente, el segundo apellido del presidente de RTVE, el materno, es Sánchez). Aunque seguro que algún cabrón se refiere a la etapa de José Pablo en Trece TV, sí, la televisión de los obispos. Cuentan que uno de sus colaboradores de entonces se le acercó recientemente le espetó: "No te reconozco en las cosas que dices, es como si te hubieras muerto y nacido distinto". O, en términos catódicos, como si hubiera hecho 'zapping' consigo mismo. Porque, además, antes de Trece, José Pablo 'militó' cinco años en La Sexta.

Cuando llegó a Telemadrid en 2017, con Cristina Cifuentes como presidenta de la comunidad, aseguró que "había que dejar atrás la etapa de la política" en el medio público regional, porque, en su opinión, había habido un "exceso de ideología". Sí, eso dijo entonces. Pero llegó Isabel Díaz Ayuso y lo fulminó porque, dijo, aquella era la única autonómica "crítica" con el gobierno que la sufragaba (lo dijo como ataque). En su cuenta de X/Twitter el ejecutivo parafraseó entonces al periodista Francisco Rubiales: "El poder antes de matarte intenta comprarte". El rebelde ya tenía causa.

Ser enemigo de Isabel Díaz Ayuso es la mejor carta de presentación para el Gobierno comandado por Sánchez, Pedro. Así que José Pablo López (Sánchez) recaló en RTVE como director de contenidos, donde estuvo detrás de una de las medidas estrella de esa nueva RTVE que estaba 'escaletando' en su cabeza: la contratación de David Broncano, para, diría después, acercar a públicos más jóvenes a la pública (la oposición política sostenía que el cómico, de ideología afín a Sánchez, Pedro, era un peón para blanquear al presidente). Luego llegarían el Benidorm Fest, la renovación de Silvia Intxaurrondo, la creación de 'Mañaneros'... Sufrió acusaciones destempladas de obedecer al lobby gay en su hoja de ruta (el malagueño nunca ha hablado de sus preferencias sexuales pero en su bio de X/Twitter aparece un arcoíris) y otras controversias de baja intensidad, hasta que llegó una reunión del consejo de administración de RTVE con la contratación de Broncano como gran punto del día: cayó (otra vez).

Sólo estuvo siete meses en el paro, suficientes para idear la TVE que él entendía competitiva y de servicio público: ahí, en su casa, con su perro, Balú, fantasearía con contratar a Gonzalo Miró, Marta Flich y Jesús Cintora y en convertir la parrilla de la pública en una sucesión de tertulias, entre el debate-espectáculo, los sucesos, el tiempo y todo lo que alimente la conversación de ascensor. Quién sabe si en esos días, como los de Edmundo Dantés planeando su venganza, ya ideaba su documental sobre la gestión de Ayuso de las residencias de mayores durante la Covid-19.

José Pablo López (Sánchez), que aseguró que jamás había intercambiado un "buenos días" con Sánchez, Pedro, entró en la lista de candidatos a presidir RTVE, algo que terminó logrando en diciembre de 2024. Así que, audaz como siempre y plenipotenciario como nunca, se lanzó a un nuevo atrevimiento: importar el formato 'Sálvame' a las sobremesas públicas. No coló: resultó en una crisis casi social de difícil gestión y esta vez la audiencia no acompañó. No importaba: un zalongo, un nacido en Sayalonga, sabe que hasta el televisor tiene en realidad forma circular, no tiene principio ni fin, ni nacimiento ni muerte.