Justificar el mal

-Hola me llamo Íñigo Mendoza. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. –Un endecasílabo y dos heptasílabos sublimes e inolvidables, por mérito de la traducción, pero sublimes al fin, de La princesa prometida, película de Rob Reiner que es todo lo que una película tiene que ser. Llenó de aventuras, épica, imaginación, fantasía, magia, belleza suprema y amor verdadero nuestra madurez y la infancia y adolescencia de nuestros hijos. Y por eso esta impertinente, harta en la actualidad de cintas infumables, agradece a su director que en ella triunfaran la poesía, el consuelo y la bondad.

Es pródigo Hollywood en muertes truculentas. Hace poco nos impresionaba el espantoso final del gigantesco actor Gene Hackman, muerto junto con su esposa en su mansión, al parecer abandonados en su decadencia. Final injusto, cruel y siniestro hasta el colmo que se convierte en icónica demostración de cómo pasan las glorias de este mundo y de que el edadismo de hecho es letal. En plena juventud y belleza murió hace ya muchos años Sharon Tate en aquella macabra noche, víctima del sadismo, de la locura inhumana y de la irracionalidad. Y hoy asistimos mudos al horrible asesinato de Reiner y su mujer, espantados además de que el sospechoso sea su propio hijo, casi el mismo día en que se comete otro terrible múltiple crimen antisemita en Australia, que, por mucho que haya sido execrado, no ha provocado ni de lejos multitudinarias manifestaciones como otros terribles crímenes en Gaza, pues el rechazo a la maldad es en estos tiempos malvados muy selectivo.

El mundo está cada vez más polarizado, el odio se abre paso y mandan en él payasos desaprensivos para los que la empatía es una enfermedad peligrosa. Que el personaje más poderoso del mundo se permita ironizar ante el hecho de que probablemente un hijo haya degollado a sus padres y lo justifique de algún modo, en lugar de mostrar sano horror es la muestra mas clara del peligro presente, diario y destructor al que nos enfrentamos.