El futuro de Extremadura

A menos de dos días de la cita electoral del próximo 21 de diciembre, es momento de hacer balance. Y el que hacemos desde el Partido Socialista es claro y contundente: hemos desarrollado una campaña intensa, cercana y profundamente comprometida con Extremadura. Una campaña basada en recorrer la región, escuchar a la gente y explicar con honestidad un proyecto pensado para mejorar la vida de los extremeños y la extremeñas y defender esta tierra con convicción.

Durante estas semanas hemos trabajado sin descanso. Nuestro candidato, Miguel Ángel Gallardo, ha visitado pueblos y ciudades, ha dialogado con vecinos y colectivos y ha presentado un proyecto socialista que nace del conocimiento del territorio y de sus necesidades reales. Hemos estado donde había que estar, dando la cara, compartiendo propuestas y asumiendo con responsabilidad el reto de gobernar Extremadura.

Esta campaña también ha puesto de manifiesto dos formas muy distintas de entender la política. Frente a un PSOE presente y comprometido, está el modelo de Guardiola. Eludir responsabilidades, tirar la piedra y esconder la mano. Una candidata que no ha trabajado, que apenas ha hecho campaña porque no tiene proyecto que explicar y que ha evitado entrevistas y debates, rehuyendo el contraste de ideas y la transparencia democrática.

Su ausencia ha sido tan evidente que ni siquiera estuvo presente en la última visita de Feijóo a Extremadura. Una visita en la que sí apareció su eterno subalterno, Abel Bautista, fiel representante de una derecha que mira más a Madrid que a esta tierra.

Frente a ese modelo, el PSOE defiende la dignidad de Extremadura a través de una sanidad pública fuerte y accesible, una educación de calidad que iguala oportunidades, una atención a la dependencia que cuida de quienes más lo necesitan y una política de vivienda que entiende el hogar como un derecho, no como un negocio. Apostamos, además, por proyectos tractores que generen empleo estable y futuro, especialmente para nuestros jóvenes, que merecen poder quedarse, trabajar y construir aquí su proyecto de vida.

El domingo se elige entre dos modelos claramente contrapuestos: uno que concibe los servicios públicos como derechos y otro que los trata como oportunidades de negocio. La derecha ya ha demostrado que, cuando gobierna, antepone los intereses de Feijóo a los de Extremadura, y esta tierra conoce bien las consecuencias de esas decisiones.

Nuestro lema, «Hazlo o lo harán», no es una consigna vacía. Resume una trayectoria. Lo hizo Juan Carlos Rodríguez Ibarra, impulsando el autogobierno y la cohesión social. Lo hizo Guillermo Fernández Vara, consolidando derechos y fortaleciendo los servicios públicos. Y lo volverá a hacer ahora el PSOE, con Miguel Ángel Gallardo al frente de un proyecto sólido, responsable y ambicioso. En estos días hemos vivido un clima de ilusión y movilización: pabellones llenos, actos vibrantes y una ciudadanía comprometida que ha sentido la necesidad de acompañarnos. Porque saben que el futuro de Extremadura no se improvisa.

Por todo ello, este domingo hay que votar al PSOE. Porque Extremadura necesita presencia, compromiso y un proyecto propio. Y eso solo lo garantiza el socialismo.

*Piedad Álvarez Cortés es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Extremadura