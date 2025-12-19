L(o/a) que se esconde

Termina la campaña electoral, marcada por la ausencia de María Guardiola en el debate de Televisión Española. A mí me recordó el chiste aquel del tipo que sale con una chica muy guapa, pasean y pasean pero ella no dice ni mu; cuando él, extrañado, le pregunta por qué no habla, ella grita, con voz de pito, “¿pa qué, pa cagarla?” En efecto, para no cagarla, como la cagó su jefe con la periodista Silvia Intxaurrondo, que le dejó en evidencia con aquella mítica frase, “no es correcto, señor Feijóo”. Desde entonces, Feijóo no pasa por TVE, y Guardiola sigue sus pasos.

Lo normal, lo democrático, debería ser lo contrario, ir a confrontar ideas y adentrarse en territorio hostil como hizo Pedro Sánchez al entrevistarse con Alsina, Susanna Griso o Ana Rosa Quintana. No es el camino de Guardiola y, si gana, no nos extrañe verla pronto declarando a través de una pantalla de plasma, como hacía Rajoy.

En circunstancias normales, Guardiola lo tendría muy difícil para ganar las elecciones. Pero a Gallardo le pesa como una losa aquel gesto tan poco gallardo del aforamiento. La política es cruel y un solo error pesa más que toda una trayectoria de gestión, excelente como alcalde de Villanueva de la Serena, que fue una de las diez localidades españolas que mejor superó la crisis (de las 9 restantes, 8 eran vascas).

El truco de la derecha es siempre igual, y es conseguir que la gente vote contra sus intereses, pues ellos defienden los del 10 % de los extremeños, esos que hacen sus compras en Madrid y van de vacaciones al Caribe. Te señalan la bandera o al enemigo personalizado (antes el “felipismo”, ahora el “sanchismo”) y con la otra mano te retiran los derechos, por ejemplo a una sanidad fiable y gratuita.

Dice Guardiola que otra Extremadura es posible y a mí me viene a la mente esa estremecedora frase de Margaret Thatcher: “La economía es el método, el objetivo es cambiar el alma”. Así será: cambiar el alma de los extremeños, comunidad solidaria, por una donde reine el sálvese quien pueda. Como lo ha visto un amigo mío, que con su mujer ha tenido que gastarse todos sus ahorros, unos cincuenta mil euros, para salvar la vida de su suegro, con un cáncer y al que le ponían en una lista de espera larguísima. El que no tenga ese dinero, siempre puede decir, como Ayuso, “se iban a morir igual”. Eso es lo que esconde la que se esconde.