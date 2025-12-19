Les vamos a dar las navidades a las derechas

Una de las sorpresas más evidentes en esta campaña electoral en Extremadura ha sido la actitud de la derecha gobernante en esta región. Está pasando de puntillas por esta campaña. Cero exposición, cero debates, cero promesas. La experiencia de la anterior campaña, su programa y el abismo con la realidad, les ha curado en salud y ha decidido que estas elecciones las van a ganar por la fuerza de la gravedad, sin hacer nada.

Convocó estas elecciones a traición, para Navidades, para que pasara desapercibido entre canapés y cenas de empresa. Y ha decidido no mancharse con una campaña. No ejerce como candidata, sino como presidenta. La típica actitud de la derecha, que cree que el poder le pertenece por designio divino. Su campaña electoral, de manera vergonzante, está siendo el Diario Oficial. La que convoca elecciones porque no tiene presupuesto lleva retorciendo el presupuesto prorrogado durante un mes para que responda a sus intereses. Ayudas por doquier que antes no eran posibles, servicios cerrados que milagrosamente se abren, convocatorias de empleo público tras años sin convocar y otras lindezas varias aparecen en nuestro diario oficial para escarnio de la imparcialidad institucional. Las páginas oficiales de la Junta de Extremadura con “videos tiktok” son una absoluta desvergüenza.

Pues lamentamos decirle a la señora Guardiola que estas elecciones no van a ser un trámite. Frente a otros que ya han bajado los brazos, Unidas por Extremadura está siendo un factor diferencial en esta campaña, rebelándose contra el resultado que esperan las derechas. Negándose a admitir que la mayoría de esta región compra las recetas de Guardiola, importadas de Ayuso, basada en deteriorar los servicios públicos que nos defienden y en que los ricos lo único que tengan de patriótico sea su outfit, porque de pagar impuestos poco. Proponiendo un horizonte de futuro donde tengamos servicios sanitarios, educativos o de dependencia fuertes, a la altura de los dolores de nuestra tierra, donde seamos dueños de nuestro destino y soberanos, no una mera franquicia. El próximo domingo la ciudadanía progresista de Extremadura, la que se conmueve con el dolor ajeno, la que no quiere una sociedad salvaje de la ley del más fuerte, la que ama y no odia, que estoy convencido que es mayoría, tiene la obligación moral de parar a esta derecha embrutecida.

Decía el gran Robe que las utopías establecen un imposible. Pero con un matiz, solo son imposibles en el momento de su planificación. Con tu quiero y mi puedo, las utopías son posibles. Este 21 de diciembre les vamos a dar las navidades a las derechas.

*José Antonio González es candidato de Unidas por Extremadura.