Vota María Guardiola

Ha llegado el momento. Hace escasamente dos meses María Guardiola decidió darle la palabra a los extremeños ante el bloqueo al que Vox y PSOE quisieron someter a nuestra tierra, un bloqueo que frenó la aprobación del presupuesto más alto de la historia de Extremadura, 8.600 millones de euros, un bloqueo que buscaba frenar el crecimiento de Extremadura.

Extremadura se encuentra en un gran momento, tras las tres bajadas de impuestos que nos han sacado del infierno fiscal al que nos tenía sometido el gobierno del PSOE, la apuesta por el tejido empresarial, una política de atracción de inversiones, el apoyo constante a nuestros empresarios, emprendedores y autónomos, así como la defensa de los intereses extremeños allá donde haga falta,se ha creado en nuestra región un ecosistema que está dando sus frutos: la menor tasa de desempleo de la historia, 900 autónomos más en el último año, más de 40 proyectos de inversión extranjera vivos en la Junta de Extremadura y una apuesta muy importante por facilitar el acceso a la vivienda a nuestros jóvenes, con medidas como el Aval Joven, que ha permitido que casi mil jóvenes accedan a su primera vivienda.

No es baladí, ese crecimiento económico tiene un claro reflejo en lo social, porque bajarle los impuestos a los extremeños y la generación de mayor empleo y número de empresas ha propiciado el incremento de la recaudación en 230 millones de euros, destinados a más sanidad, más educación, más dependencia… Hoy en Extremadura hay 9.000 extremeños menos esperando para operarse, 525 médicas y enfermeros más, se han reducido los tiempos de espera en dependencia en 88 días con 5.600 prestaciones más, nuestra educación apuesta por la calidad y caminando hacia la atención personalizada, con 1.200 docentes más y bajada de ratios en las aulas…

Avance económico y crecimiento social, son las claves de la gestión de María Guardiola y que quienes apostaron por el bloqueo quieren frenar. El próximo domingo decidimos si queremos seguir por ese camino de la mano de un gobierno que mira a todos los extremeños por igual o continuar en el bloqueo, volver a la políticas que nos hicieron estar en la cola de todos los rankings.

Extremadura necesita continuar por la senda de la estabilidad, del crecimiento y apostar por una política moderada, que huya del ruido y las estridencias, que orille el odio y apueste por la concordia, una política que mire por Extremadura, que esté al lado de los extremeños y huya de la polarización y el insulto que algunos quieren normalizar en nuestra región. Un proyecto político donde entramos todos, independientemente de la ideología, pensamiento o condición, porque lo importante es construir el futuro de Extremadura entre todos.

Necesitamos una mujer íntegra como María Guardiola, que cumple su palabra y antepone el interés de Extremadura a cualquier otro, una mujer sin ataduras ni líos judiciales.

La votación del próximo domingo es decisiva para el futuro de Extremadura, y quiero aprovechar estas líneas para pedirte tu voto para el Partido Popular, para dar estabilidad a Extremadura, sin bloqueos ni chantajes, y lo conseguiremos si todos unimos nuestro voto en María Guardiola.

*José Ángel Sánchez Juliá es portavoz del PP en la Asamblea. Diplomado en Empresariales y máster en Business Intelligence.