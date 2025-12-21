María Pámpano: flamante fiscal extremeña

María solía decir que sabía, por su esfuerzo, que antes o después, sacaría las oposiciones a Fiscal y la verdad es que no sé si ella lo sabía o no, pero los que sí lo sabíamos y estábamos seguros de ello éramos nosotros, los que la conocíamos desde que nació, desde que era una niña con bellísimos y claros ojos azules que iluminaban su cara y la de todos los que la miraban.

Comenzó su educación en un colegio que había entre Malpartida de Cáceres y la capital, llamado WorthingSchool, donde se formó hasta que siguió sus estudios en el Instituto NorbaCaesarina de Cáceres. Y no hacía falta preguntar a sus padres qué tal le iba a María, porque desde los primeros estudios y hasta el final del Bachillerato, las notas que conseguía eran insuperables, magníficas, las mejores. Como igual de increíbles lo fueron las que consiguió en la Universidad Carlos III de Madrid, donde se decidió por los estudios de Derecho.

Con un pequeño titubeo entre presentarse a las oposiciones a Fiscal o a Juez, acabó preparándose para las de Fiscal. Unas oposiciones que, cualquiera que haya intentado prepararse sabe la dificultad que entraña conseguir aprobarlas. Tanto que muchos estudiantes se plantean superarlas a un muy largo plazo, dándose el tiempo de unos pocos años para conseguirlo. Y otros muchos, desgraciadamente, se ven obligados a retirarse antes de conseguir su objetivo.

Humildad aplastante

Pero María, con una humildad aplastante, las sacó a la primera. Con la sencillez de los grandes, a la que nos tiene acostumbrados, fue aprobando todas las pruebas que le ponían por delante, ya fueran escritas o también orales en las que ponía en práctica un gracejo y desparpajo especiales con los que la naturaleza la ha dotado. Si a ello se le añade una dosis de trabajo altamente serio y organizado, todo resulta la mar de fácil.

Los principales culpables de todo esto son sus padres, Felícitas y Leonardo. Ellos le han regalado la mejor educación a María. Felícitas desempeñó gran parte de su labor de profesora de Matemáticas en el Instituto de Educación Secundaria Ágora de Cáceres hasta su jubilación. Leonardo desempeñó su labor de profesor de Informática en el Agora y también el I.E.S. Universidad Laboral de Cáceres, donde se jubiló. Sin duda, la lógica informática de Leonardo y la lógica matemática de Felícitas lograron dotar a María de una limpia y profunda claridad de ideas y una disposición organizativa del trabajo que la hacen tan singular y única.

El fruto de sus desvelos lo ven ahora en esta hija tan especial. Tenemos en Extremadura una nueva y flamante fiscal jovencísima y debemos estar orgullosos. Es un nuevo y joven talento que ojalá no dejemos escapar como pasa con muchos jóvenes que casi nunca impedimos que se vayan. Dice su madre, que ojalá tenga mucha suerte. Y es verdad, la suerte es siempre necesaria en la vida, pero yo creo que la suerte con María lo tiene fácil. Simplemente que la diosa Fortuna ponga un poquito, que lo demás lo hace todo ella. ¡Qué orgullo de hija para sus padres! Felícitas lo ha vivido en primera persona, pero Leonardo también lo sabe. ¡¡Él también lo sabe!!

Ramón Gómez Pesado es exdirector del instituto Ágora