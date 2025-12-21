La respuesta, hoy

Extremadura es hoy noticia porque estas elecciones son el inicio de una serie de citas electorales. Por ese motivo Extremadura está más de actualidad que nunca y por eso en la prensa lleva apareciendo nuestra comunidad a diario y la gran desconocida está dejando de serlo.

Se pregunta Ignacio Peyró en el País si en realidad es esta tierra nuestra el paraíso, ignorando que ese lugar lo lleva cada cual consigo y no depende tanto de los escenarios externos sino de las circunstancias vitales de cada cual. O quizás no y realmente los que tenemos la suerte de vivir aquí sabemos que se trata de una tierra inmensa en amabilidad, belleza y riqueza, aunque no en el sentido literal de esta última, pero donde se vive muy ricamente.

También recuerda el mismo periodista a Fray Gregorio de Salas, nacido en Jaraicejo, y que escribió sobre los extremeños estas décimas: «Espíritu desunido anima a los extremeños, jamás entran en empeños ni quieren tomar partido, cada cual en sí metido y contento en su rincón, aunque es hombre de razón, vivo ingenio y agudeza, vienen a ser por pereza los indios de la nación».

Imitando a Peyró quiero incorporar aquí la opinión de otro ilustre ilustrado, Cadalso, para quien «Extremadura produjo los conquistadores del nuevo mundo y ha continuado siendo madre de insignes guerreros. Sus padres son poco afectos a las letras; pero los que entre ellos las han cultivado no han tenido menos suceso que sus patriotas en las armas».

Tópicos se muestran hoy estos juicios entre la verdad y el prejuicio. Lo cierto es que, superados los estereotipos, es mucho lo que nos jugamos en este laboratorio o paraíso o comunidad tradicionalmente maltratada, donde al fin veremos si Guardiola se equivocó convocando elecciones o si, como busca Sánchez, Vox viene otra vez en su ayuda para mantener alto el muro. Las respuestas, hoy.