El pasado fin de semana, organizado por la Asociación de Archiveros de Extremadura y con el apoyo del Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Cáceres, se celebró en la Biblioteca Pública de Cáceres una Jornada Técnica sobre la Historia de las Instituciones de la Transición en Extremadura. El profesor Guillermo León resultó de extrema utilidad a todos los asistentes, pues logró poner en valor un elevado número de aspectos muy desconocidos, y por lo tanto, muy poco investigados y con dificultades en muchos casos para obtener una información y/o documentación fidedigna.

¿Por qué hablamos en el encabezamiento de este artículo de Transiciones? Pues precisamente porque en los últimos tiempos se están cuestionando o, en mi opinión, ofreciendo, otras alternativas acerca del papel protagonista en este periodo de nuestra historia reciente sobre la casi exclusividad en el proceso de determinados personajes, líderes y en menor caso, colectivos.

En ese sentido es necesario que los investigadores dispongan de una mayor cantidad de documentación sobre los agentes sociales, los partidos políticos, sus líderes, los personajes relevantes… para que así luego cada uno pueda analizar y poner hincapié en el peso que tuvieron en el camino hacia la Democracia en España.

A ello se tiene que añadir el conocimiento de la historia de las instituciones, que fue el objeto principal de esta jornada: ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. Conocer, por ejemplo, cómo se diseñaron, tener acceso incluso al anecdotario. El profesor León nos recordó momentos de la preautonomía, como fue el caso de Extremadura, cuando incluso se planteó incorporar a la provincia de Huelva para tener acceso al mar, o las dificultades de Segovia para incardinarse en Castilla y León o la circunstancia especial de Madrid que quiso considerarse “Distrito Federal” al aglutinar el centro de la península…

Arias Navarro y Suárez

Otro elemento de juicio muy importante y de poco nivel de conocimiento es el análisis de los primeros programas electorales. Especialmente en localidades no muy grandes. Sería interesante saber cuáles eran las principales propuestas, en qué se diferenciaban unos de otros… pero lamentablemente muchos de ellos han desaparecido o no se conservan en los archivos de los partidos políticos. Los primeros gobiernos de Arias Navarro y de Suárez, el resultado y consecuencias de las primeras elecciones nacionales y municipales, junto con la legalización de los partidos, entendemos que resultan de interés general, incluso más allá del de los especialistas. Por no hablar de la composición de las listas electorales, donde a diferencia de la actualidad, primaba “lo mejor de cada casa”, se valoraba el trabajo realizado y la proyección tanto profesional como social de los candidatos (sin excluir la presencia de los dirigentes orgánicos de cada uno de los partidos).

Por todas estas razones, es muy atractivo que echemos una vista atrás en la profundización de un momento de nuestra Historia que, sin duda, determinó nuestro devenir.

Fernando Ayala es historiador