Extremadura como aviso

Las elecciones autonómicas en Extremadura han funcionado como un ensayo general de la política nacional. El Partido Popular ha ganado con claridad, pero sin despejar la incógnita de la gobernabilidad. Los votos han situado a María Guardiola en un difícil equilibrio, una posición incómoda que recuerda al equilibrio que influirá, de forma determinante el futuro de los discursos de las elecciones que se avecinan en Aragón, o Castilla y León, pero también en la estrategia del propio Alberto Núñez Feijóo en el ámbito estatal.

El líder gallego sigue a mitad de la escalera a la hora de hilar un discurso más escorado a la derecha o más centrado. Si la comunidad extremeña debe servir como espejo, habrá podido comprobar que el discurso templado corre el riesgo de quedarse corto, a pesar de que María Guardiola haya logrado un cierto trasvase de votos del centro izquierda, como vaticinaban las encuestas.

En Extremadura, la apuesta por una derecha moderada ha permitido una victoria holgada, pero no ha sido suficiente para alcanzar la mayoría absoluta. tampoco ha frenado el avance de Vox. La tentación de adoptar un giro más duro, al estilo Ayuso, podría empujar a parte del electorado conservador hacia el original, una formación, la de Abascal, que sigue creciendo y que ha demostrado una capacidad notable para capitalizar el descontento, en particular de los jóvenes, que creen en Vox como representante antisistema, o en el mundo rural, donde los discursos de la formación parecen haber calado en gran parte de los núcleos extremeños, antaño feudos del PSOE. El PPqueda, al menos en Extgremadura, a medio camino, dependiente de un socio incómodo y sinapenas margen para imponer su propio ritmo político.

El resultado extremeño lanza así un mensaje claro a Génova: la estrategia de contención tiene límites y la competencia con Vox se libra tanto en el terreno ideológico como en el de la credibilidad. Los votos de Guardiola no desautorizan a Feijóo, pero tampoco lo refuerzan.

Si la derecha navega en la ambigüedad, la izquierda atraviesa directamente una crisis profunda. El hundimiento del PSOE extremeño no es solo una derrota electoral, sino un cuestionamiento político de fondo. Las encuestas ya advertían de un mal resultado, pero los datos han ido más allá, señalando no solo una pérdida masiva de apoyos, sino también la falta de idoneidad del candidato. Miguel Ángel Gallardo ha protagonizado una comparecencia sin gota autocrítica, un gesto difícil de justificar tras el peor resultado socialista en Extremadura en toda la democracia.

Esa ausencia de reflexión interna agrava la sensación de desconexión con el electorado y alimenta la idea de un partido encerrado en sí mismo. La mejora de Unidas por Extremadura no compensa el desplome socialista ni evita la fragmentación de la izquierda, hoy más débil y desorientada.

Extremadura ha hablado con claridad. El mensaje no es solo autonómico. Es una advertencia nacional.