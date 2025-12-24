María Guardiola se equivocó según coinciden grandes genios de opinión cono Vallés o Alsina, ecuánimes y nada sanchistas en sus juicios, la verdad es esa, al no conseguir hacerse un ‘ayuso’ o un ‘juanma moreno’, que se ve que doblar ella sola a toda la izquierda de Extremadura no significa nada porque sigue más atada a Vox hoy que ayer.

Se malician algunos que Sánchez anda tan contento en su covacha dorada y decadente, pese o precisamente por la calamidad socialista extremeña que estaba en sus planes. Que él lo que quiere es engordar a VOX, aunque sacrifique a sus tontos peones, para meter miedo y erigirse en sacrosanto dique de contención ‘antifachosférico’. El problema es que ya no le cree ni Rufián, ni Sumar, ni hasta Bildu le cree.Y eso que ellos y sus alianzas son los que engordan a VOX.

Otras malas o sabias lenguas afirman que el próximo paso del presidente ausente, sordo a escándalos e insensible a toda la buena gente del socialismo, es nombrar a Gallardo senador y así conseguir que a él y por tanto al ‘hermanino’ los juzgue el Supremo, que cuánlargo melo fiáis.

En VOX salivan de gusto y de venganza y protagonizan una patética noche electoral en un desafío a Guardiolainfantil e irrespetuoso con los votantes - a ver quién es el que la tiene más larga-. Cuando al fin compareció el desconocido candidato intentando opacar a la popular, solo supo repetir VOX, más VOX, el doble de VOX, mucho más VOX, entre las risotadas huecas de sus acompañantes. Malísimo presagio.

Espantoso estilo y falta de educación no felicitar a la ganadora. Y mientras los tertulianos alucinaban en Telextremadura, el dilema el día después es si, como algunos esperan y desean, es cierto que la derecha asumirá su responsabilidad y sabrá pactar, como les han dicho sus votantes o, al decir de otros, la distancia en nuestra comunidad entre VOX y PP es más grande que entre PP y PSOE.