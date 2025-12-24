Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados Elecciones en Extremadura en directoResultados elecciones ExtremaduraResultados BadajozResultados CáceresComprobar la Lotería de Navidad 2025Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Opinión | La curiosa impertinente

Carmen Martínez-Fortún

Carmen Martínez-Fortún

Pactos

Malas o sabias lenguas afirman que el próximo paso de Sánchez es nombrar a Gallardo senador y así conseguir que al ‘hermanino’ lo juzgue el Supremo

María Guardiola

María Guardiola

María Guardiola se equivocó según coinciden grandes genios de opinión cono Vallés o Alsina, ecuánimes y nada sanchistas en sus juicios, la verdad es esa, al no conseguir hacerse un ‘ayuso’ o un ‘juanma moreno’, que se ve que doblar ella sola a toda la izquierda de Extremadura no significa nada porque sigue más atada a Vox hoy que ayer.

Se malician algunos que Sánchez anda tan contento en su covacha dorada y decadente, pese o precisamente por la calamidad socialista extremeña que estaba en sus planes. Que él lo que quiere es engordar a VOX, aunque sacrifique a sus tontos peones, para meter miedo y erigirse en sacrosanto dique de contención ‘antifachosférico’. El problema es que ya no le cree ni Rufián, ni Sumar, ni hasta Bildu le cree.Y eso que ellos y sus alianzas son los que engordan a VOX.

Otras malas o sabias lenguas afirman que el próximo paso del presidente ausente, sordo a escándalos e insensible a toda la buena gente del socialismo, es nombrar a Gallardo senador y así conseguir que a él y por tanto al ‘hermanino’ los juzgue el Supremo, que cuánlargo melo fiáis.

En VOX salivan de gusto y de venganza y protagonizan una patética noche electoral en un desafío a Guardiolainfantil e irrespetuoso con los votantes - a ver quién es el que la tiene más larga-. Cuando al fin compareció el desconocido candidato intentando opacar a la popular, solo supo repetir VOX, más VOX, el doble de VOX, mucho más VOX, entre las risotadas huecas de sus acompañantes. Malísimo presagio.

Espantoso estilo y falta de educación no felicitar a la ganadora. Y mientras los tertulianos alucinaban en Telextremadura, el dilema el día después es si, como algunos esperan y desean, es cierto que la derecha asumirá su responsabilidad y sabrá pactar, como les han dicho sus votantes o, al decir de otros, la distancia en nuestra comunidad entre VOX y PP es más grande que entre PP y PSOE.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents