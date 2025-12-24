Opinión | La curiosa impertinente
Pactos
Malas o sabias lenguas afirman que el próximo paso de Sánchez es nombrar a Gallardo senador y así conseguir que al ‘hermanino’ lo juzgue el Supremo
María Guardiola se equivocó según coinciden grandes genios de opinión cono Vallés o Alsina, ecuánimes y nada sanchistas en sus juicios, la verdad es esa, al no conseguir hacerse un ‘ayuso’ o un ‘juanma moreno’, que se ve que doblar ella sola a toda la izquierda de Extremadura no significa nada porque sigue más atada a Vox hoy que ayer.
Se malician algunos que Sánchez anda tan contento en su covacha dorada y decadente, pese o precisamente por la calamidad socialista extremeña que estaba en sus planes. Que él lo que quiere es engordar a VOX, aunque sacrifique a sus tontos peones, para meter miedo y erigirse en sacrosanto dique de contención ‘antifachosférico’. El problema es que ya no le cree ni Rufián, ni Sumar, ni hasta Bildu le cree.Y eso que ellos y sus alianzas son los que engordan a VOX.
Otras malas o sabias lenguas afirman que el próximo paso del presidente ausente, sordo a escándalos e insensible a toda la buena gente del socialismo, es nombrar a Gallardo senador y así conseguir que a él y por tanto al ‘hermanino’ los juzgue el Supremo, que cuánlargo melo fiáis.
En VOX salivan de gusto y de venganza y protagonizan una patética noche electoral en un desafío a Guardiolainfantil e irrespetuoso con los votantes - a ver quién es el que la tiene más larga-. Cuando al fin compareció el desconocido candidato intentando opacar a la popular, solo supo repetir VOX, más VOX, el doble de VOX, mucho más VOX, entre las risotadas huecas de sus acompañantes. Malísimo presagio.
Espantoso estilo y falta de educación no felicitar a la ganadora. Y mientras los tertulianos alucinaban en Telextremadura, el dilema el día después es si, como algunos esperan y desean, es cierto que la derecha asumirá su responsabilidad y sabrá pactar, como les han dicho sus votantes o, al decir de otros, la distancia en nuestra comunidad entre VOX y PP es más grande que entre PP y PSOE.
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- Muere un matrimonio en Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor
- Nebbia, el emblemático local LGTBI de Cáceres, cerrará sus puertas el próximo 11 de enero tras siete años
- El bar En Ca Rosi reparte 36.000 euros en Cáceres: 'Pensábamos que era El Gordo, pero nos conformaremos con ‘El Gordino’
- La suerte reparte 300.000 euros en Trujillo y Huertas de Ánimas con un tercer premio de Lotería
- Adiós al bar de polígono de Cáceres que hacía tortillas de diez centímetros de grosor
- Estreno de éxito: Santa Gloria abre en la plaza Mayor de Plasencia con lleno absoluto
- Diputación de Cáceres y Unicaja firman la compra del Palacio de Mayoralgo, pero los funcionaros no podrán trasladarse hasta que se paguen los ocho millones de euros