Engordando a la bestia

Había terminado Guardiola su campaña electoral con una «zambomba flamenca», y quizás a estas horas siga tocando la zambomba, menos por su resultado que por el del PSOE, que se hundió en el que había sido su granero más fiel de votos. Está claro que Gallardo debería haber dado un paso al lado, cuando todas las encuestas y el sentir de la calle era que al PSOE le iría mejor con otro candidato. Podría haber pasado a la historia como un gran alcalde y un buen gestor, no como el perdedor de 2025.

Casualidades de la vida, el domingo pasado me crucé con el candidato de Vox al salir de votar en Cáceres. Iba escoltado de sus fieles y con una cámara de la televisión. Apuesto a que muchos que lo han votado ni saben cómo se llama, basta con que sea el designado por Abascal, junto al que aparecía en los carteles como una especie de escudero.

Lo que hace cuatro años soliviantó a muchos (el PP pactando con Vox en Castilla y León) se ha convertido en lo normal, y se ve a los peperos muy confiados en que serán siempre los que lleven la voz cantante. Una pena que Núñez Feijóo, que declaraba venir a Madrid «no para insultar a Pedro Sánchez, sino para ganarle», de momento en lo único que destaca es en lo primero, imitando, pero en peor, a Díaz Ayuso.

Por otra parte, el buen resultado de Irene de Miguel debería abrir los ojos a esa jaula de grillos que es el espacio político a la izquierda del PSOE y que se unan de una vez, dejando aparte las rencillas personales. Píos deseos de improbable cumplimiento.

La izquierda lo tiene difícil a nivel mundial, con el hombre más poderoso del mundo (Trump) y el más rico (Musk) fomentando por todos los medios una agenda ultra, que se construye no sobre el consenso sino sobre la humillación del diferente.

Resulta algo hipócrita que nos escandalicemos sobre el aumento de los casos de bullying cuando desde la derecha se fomenta eso, el matonismo, la agresividad, el insulto, y se busca captar con ese estilo al electorado joven. No se les ofrece un proyecto alternativo, sino machacar a un enemigo.

Un pequeño consuelo es que, entre mis alumnos del máster de este año, un grupo magnífico, no creo que Vox haya obtenido un solo voto, pero es cierto que las Letras son una isla de resistencia. Me cuenta un amigo que, a su hijo, que estudia en la Politécnica, lo llaman «el rojo». Debe ser que es el único.