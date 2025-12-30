Guía política para 2026

Comienza un año peligroso, algo a lo que ya estamos casi acostumbrados: poca ilusión y bastante miedo. Por eso crecen las formaciones políticas que se alimentan de la incertidumbre.

Desgraciadamente, el inescrupuloso Donald Trump seguirá siendo protagonista. Hace meses que ha puesto en la diana a Venezuela: necesitará otra guerra para seguir gastando el arsenal que se dejará de usar en Ucrania. Y como se le van acabando los temas para llamar la atención (único impulso vital que le anima), no deberíamos descartar la desestabilización de Taiwan, donde existe un largo conflicto con China, principal rival comercial de EEUU.

La UE sigue sin ser soberana para su seguridad, como demuestra la transferencia de capital que se ha pactado en 2025: un 5% de nuestro PIB en concepto de armas compradas a EEUU. Si Putin renuncia a algo en Ucrania, seguirá usando la debilidad europea para defender su frontera.

La pléyade de dirigentes indeseables que se han hecho con tantos gobiernos en el mundo confluirá con conflictos y desafíos que seguirán alimentando la crisis de la democracia liberal. Un debate del que advertimos en este espacio hace años, y que ya está sobre la mesa. La condena al ex presidente brasileño Bolsonaro, aún apoyado por sus votantes, será un elemento importante de este contexto, así como los riesgos en democracias frágiles (Hungría, España…) e inercias preocupantes en Alemania, Francia y algunos países nórdicos.

España vivirá año electoral. Las autonómicas de Aragón y Castilla y León continuarán abriendo el suelo bajo los pies del PSOE, y el adelanto de las generales será ya inevitable, si no forzado por Sumar, pues querrán tener alguna opción de sobrevivir. 2026 será otro de esos años en que el PSOE nos ocupará muchas horas, empezando por el grupo de críticos liderado por Jordi Sevilla, terminando por el imposible debate sucesorio de Sánchez, y pasando por las sonoras algaradas que provocan cada vez que pretenden reinventarse sin conseguirlo nunca.

Sumar y Podemos profundizarán sus respectivas crisis o, como mínimo, mantendrán encefalograma plano: otra izquierda española podrá ocupar espacios vacíos. Las derechas tendrán sus propios problemas: al PP le costará mucho seguir diferenciándose al mismo tiempo del PSOE y de VOX, y los verdes tendrán una gran oportunidad para concluir la lepenización de España, es decir, lograr que la clase trabajadora vote contra sus propios intereses por la ausencia de una izquierda decente.

¿Cuál de los gravísimos problemas de España saltará por los aires? ¿La bajísima productividad que resulta letal ante el desafío de la inteligencia artificial? ¿El tremendo deterioro del sistema educativo? ¿La cada vez más profunda crisis intergeneracional? ¿La insoportable presión del turismo? ¿El cada vez más desigual reparto del PIB? ¿El imposible equilibrio entre salarios y precios? Somos un país cogido con alfileres y todo esto es cuestión de tiempo.