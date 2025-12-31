Una abuela en fin de año

Tengo una amiga que cuenta que su abuela decía que en todas las casas tendría que haber siempre un niño- o niña, se entiende- y un jamón. Y una cree que la abuela de mi amiga era sabia. En estas Navidades, será porque una es abuela, goza mi casa de ambas alegrías y mientras se atiende a las niñas, se da buena cuenta del jamón, bendecido además por ser de esta tierra extremeña, pródiga en manjares. Las calorías que se pierden merced a la actividad incesante de las que ya no son tan bebés, se recuperan con el jamón y otras delicias, no sé, - sí lo sé- si malas para la salud pero estupendas para el disfrute. Y como este va a ser breve, ya llegará enero y será el momento del control de daños, el arrepentimiento, el propósito de la enmienda, el silencio en las siestas, el agua en las comidas, el kéfir, el kiwi y la añoranza de las risas, llantos, besuqueos y abrazos llenos de babas y algún moco también, una vez la casa se ha quedado sorda y sola, también tranquila, y los abuelos volvemos a nuestra rutina.

Y mientras, la prensa hace balance, Zelenski se reúne con Trump que le apura, Putin sigue haciendo el mal, Europa no sabe cómo actuar para pintar algo en el contexto mundial, se nos muere Brigitte Bardot, ERC y Junts intentan sacar tajada de la debilidad del gobierno, y Sánchez les dice a sus ministros que inventen cosas sociales que no tengan que pasar por el parlamento para hacer ver que gobiernan, pero antes sale en tik tok, con un traje espeluznante para enseñar la Moncloa, al estilo Isabel Preysler, según él mismo, que qué asesores tendrá este hombre, pues, por lo visto hay un reloj que tiene una historia flipante.

En Extremadura las negociaciones entre ox y PP se han iniciado, y los primeros parece que piden lo imposible aunque ya se verá, mientras también parece que se confirma que Gallardo exigió a Ferraz ser senador, para seguir cobrando lo suyo mientras más pueda y a Ferraz le pareció súper bien.

Más de lo mismo, amigo lector, mientras esperamos al 2026 que le deseo lleno de felicidad.

Carmen Martínez Fortún es filóloga y profesora.