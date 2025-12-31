¿Es posible ser feliz en Navidad?

Las redes sociales -al menos Facebook, que es la que más frecuento- se han convertido estos días en un mar de lágrimas. Sea porque algunos echan de menos a un ser querido, sea porque se sienten incómodos siguiendo las tradiciones, o porque rechazan el obligado consumismo, son muchas las personas -y así lo expresan abiertamente- que están deseando llegar vivas al 7 de enero.

Ese sentimiento de abierta animadversión a estos días de final de año y principios del nuevo está tan extendido que me he preguntado si realmente será posible ser feliz en Navidad cuando uno ya no tiene edad de creer en Papá Noel. ¿Tendremos una apreciación desvirtuada de la amargura reinante en estas fechas? ¿Será cosa solo de algunos tristes? Me ha dado por buscar en Internet y he descubierto que hay un estudio de 2015 de un tal Michael Mutz según el cual, tras realizar encuestas en varios países europeos, llegó a la conclusión de que en Navidad, por norma general, hay menos satisfacción vital y bienestar emocional. Otro tipo al que no conozco, un tal Friedberg, nos explicó en 1990 que en esta época aumentan la soledad y los estados disfóricos, y Velamoor (tampoco tengo el gusto), en su análisis de 1999, determinó que en Navidad experimentamos cambios en la salud física negativos.

Y aun así sonreímos. Y aun así nos felicitamos ruidosamente la Navidad. Y aun así tocamos la zambomba, nos emborrachamos, cantamos y les damos abrazos de oso a personas a las que no volveremos a arrimarnos.

Al final va a resultar que los adultos somos más niños que los propios niños, y que la única forma de ser felices en las fiestas de Santa Claus es engañarnos los unos a los otros para crear una ilusoria colmena anímica que nos haga sentirnos pletóricos durante un rato.

Pero no hagamos drama: ya tendremos oportunidad, durante el resto del año, de vivir sin máscaras y amargarnos sin que ello suponga un pecado social...

Francisco Rodríguez Criado es escritor.