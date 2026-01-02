En este habitual análisis, en forma de pronóstico, del año entrante en clave económica, en el cerrado 2025 el foco estaba en la geopolítica. Poco ha cambiado desde entonces: continúan las tensiones en diversos puntos del globo,mención especial al alargado conflicto en Ucrania, y la pugna por el control de recursos claves.

Existe un cierto consenso sobre el enfriamiento de las economías en Europa, que pilla a España bien posicionada a nivel macroeconómico. Pero lo hace sin resolver sus problemas estructurales (productividad estancada, excesivo peso del sector público y rigidez laboral) e incapaz de embridar una inflación que muestra su verdadera naturaleza en la evolución de la subyacente. Es ya tangiblr la incomodidad financiera de una creciente parte de la población.

Aún así, no se anticipa una recesión inminente, una espiral inflacionista o un desorden súbito en la economía estadounidense que contagie al resto.

Un escenario aparente de calma controlada, casi un impasse tras el “gran ciclo” de crisis financiera-pandemia. ¿Una realidad para los próximos años?¿Oasis o espejismo?

Para adelantar posibles adversidades en la ruta no vale con analizar lo evidente o lo probable. Se impone el ejercicio incómodo de mirar esos ángulos ciegos donde nada parece ocurrir. Rastrear acontecimientos inesperados o de bajísima probabilidad que, sin embargo, pueden desencadenar cambios profundos.

¿Dónde están los Cisnes negros? Como, por definición, no pueden ser conocidos de antemano sinarrebatar su carácter de fenómenos inesperados, habrá que escarbar otros puntos críticos.

Sin por ello descartar la geopolítica, por el estallido de nuevas tensiones territoriales o giros en las alianzas, sea en el precario equilibrio en Oriente Medio o en el control de materiales y tecnologías críticas.

Haciendo de vate, podríamos estar en el preludio de inestabilidades por el ingente peso de la deuda de los estados. El efecto arrastre sobre los mercados monetarios, en un contexto de tipos menos complacientes, podría ser más imprevisible de lo que hoy se asume

¿Y qué supondría una cadena de impagos en la enorme “bola” de la financiación ligada a la inversión tecnológica?por ahora solo se han visto quiebras puntuales o desequilibrios locales, pero el volumen acumulado invita a preguntarse.

¿Estamos preparados para un cibertataque paralizante a gran escala? Los precedentes no permiten demasiada complacencia y recuerdan hasta qué punto la economía real depende de engranajes tecnológicos invisibles para el ciudadano común.

Puede, por supuesto, que nada de esto llegue a materializarse. O que lo haga de forma tan gradual que apenas altere el pulso económico.

También es posible que el próximo “cisne negro” surja de un ámbito hoy infravalorado y adopte una forma que rompa cualquier guión. Por eso, en tiempos de aparente estabilidad, la mayor imprudencia sería confundir la calma con certeza.

Alberto Hernández Lopo es abogado experto en finanzas.