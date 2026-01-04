Estos días he terminado de leer el libro de J.G.Ballard ‘El mundo sumergido’. Hay que aclarar que se trata de una distopía. Es decir, la representación de una sociedad futura imaginaria, que sirve como advertencia sobre peligros actuales en política, tecnología o sociedad, y que, como nos recuerda la Inteligencia Artificial, se caracteriza por la alienación humana, el control totalitario, la deshumanización y un ambiente de opresión.

Y así es, en efecto, el paisaje que se describe en esta obra pero que me sirve de argumento para intentar enseñarles un posible camino en el tiempo a los negacionistas del cambio climático, a los que combaten la agenda 20/30 ( sí esa que precisamente quiere un mundo futuro más sostenible y justo), a los que, casi a modo de burla, nos dicen que en verano hace calor y en invierno frío, obviando las enormes diferencias entre lo que sucedía hace tan solo unos años y la actualidad. Todo ello sin entrar a valorar la sucesión de catástrofes atmosféricas y climáticas que se vienen sucediendo cada vez con más frecuencia.

A modo de ejemplo, en la obra de Ballar se describe un mundo en el que la subida del nivel del agua ha inundado amplias zonas del planeta hasta hacer prácticamente habitable sólo pequeños espacios al norte. El resto, sumergido en las aguas es producto de la violencia de grupos humanos que se dedican al pillaje y a la mera supervivencia en un territorio enormemente hostil y donde escasean todos los recursos materiales y alimenticios.

Otra consecuencia es el desmesurado aumento de las temperaturas que hace que únicamente se pueda estar activo en determinadas horas de la noche. El resto del tiempo se tienen que mantener vivos gracias a estar refugiados con una regulación de los grados por medio de sistemas de aire acondicionado ¿ les recuerda algo a algunos periodos estivales en Extremadura?

Un elemento que me ha llamado la atención es la importancia que en un futuro próximo tendrán los científicos. En el libro, se describe la eliminación de buena parte de las especies, tanto vegetales como animales. El hombre se mantiene gracias a iniciativas tecnológicas pero está en clara decadencia.

Se llega al punto de sospechar que se vive en una regresión de etapas. Es decir, en lugar de avanzar, retrocedemos al comienzo de los tiempos, donde todo surgió del agua.

Tomemos nota. Por si acaso podemos revertir o aminorar efectos. La tendencia está marcada, solo falta definir el tiempo.

Fernando Ayala es historiador y militante socialista