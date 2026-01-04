Retener y atraer talento para asegurar el futuro de Extremadura

Se llaman Jandrel Xavier, Irene y Sofía y han sido los tres primeros bebés del año 2026 en Extremadura. Tres nombres que inauguran el calendario y que, más allá de la tradición informativa, vuelven a situar sobre la mesa uno de los debates más determinantes para la comunidad autonómica: su futuro demográfico.

Algunos de estos recién nacidos son hijos de familias inmigrantes que han decidido asentarse en Extremadura y desarrollar aquí su proyecto vital. No es una anécdota, ni una excepción. Es una de las claves que explican por qué la región mantiene hoy su población y por qué el debate sobre convivencia, integración y oportunidades debe abordarse con rigor y sin apriorismos.

El último padrón oficial, referido a 2024 y publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en diciembre de 2025, deja la población extremeña situada ligeramente por encima de los 1,05 millones de habitantes. Una estabilidad solo aparente, sostenida fundamentalmente por el crecimiento de la población extranjera, ratificada también por el INE. Sin ese aporte, Extremadura habría vuelto a perder habitantes.

La natalidad sigue siendo el principal punto débil de la región. Los datos del INE confirman unos niveles cada vez más bajos de nacimientos en la última década. La tendencia es conocida y persistente: cada año nacen menos niños y el relevo generacional no está garantizado. En apenas diez años, el descenso acumulado de nacimientos ha sido significativo, mientras la edad media de la población no ha dejado de crecer.

Las proyecciones demográficas publicadas por Eurostat en diciembre de 2025 refuerzan este diagnóstico. Extremadura figura entre las cinco regiones de la Unión Europea que estarán más envejecidas en 2050, con una de las mayores tasas de dependencia de personas mayores. El escenario es claro: menos población activa, mayor presión sobre los servicios públicos y un mercado laboral cada vez más tensionado si no se actúa con anticipación.

Este proceso ya tiene efectos visibles. Sectores clave de la economía regional como la construcción, la hostelería o el campo advierten de una escasez estructural de mano de obra. Al mismo tiempo, la región sigue viendo marchar a jóvenes formados que no encuentran aquí oportunidades laborales estables. Una paradoja que condiciona cualquier intento serio de transformación productiva.

Las instituciones extremeñas mantienen, desde hace años, políticas contra la despoblación, con incentivos al asentamiento, apoyo a la natalidad y refuerzo de servicios públicos. Son medidas necesarias, pero insuficientes sin una estrategia clara de retención y atracción de talento.

En ese contexto, la inmigración ha pasado de ser un factor complementario a convertirse en una necesidad estructural, siempre que vaya acompañada de políticas de integración eficaces. Proyectos como TRAE, impulsado por el Círculo Moralo de empresarios, han demostrado que la acogida organizada, la mediación social y el acceso al empleo favorecen el arraigo y la convivencia. Iniciativas similares como el programa Arraigo han permitido regularizar situaciones laborales y personales, aportando estabilidad a municipios que, de otro modo, seguirían perdiendo población.

No se trata únicamente de cubrir vacantes. El informe Draghi, elaborado por el que fuera máximo responsable del Banco Central Europeo y asesor económico de la UE, subraya que Europa necesita inmigración para sostener su modelo productivo y afrontar los retos industriales, tecnológicos y energéticos. Extremadura no es una excepción y, por su estructura demográfica, se encuentra en una posición especialmente vulnerable si no actúa con rapidez.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha subrayado en su mensaje de fin de año la necesidad de construir una Extremadura "de oportunidades, convivencia y futuro compartido”. Un planteamiento que conecta directamente con el reto demográfico: sin personas no hay economía; sin empleo estable no hay arraigo; sin convivencia no hay proyecto común.

Jandrel Xavier, Irene y Sofía no son una imagen simbólica ni un recurso retórico. Dentro de veinte años serán estudiantes, trabajadores o emprendedores. Entonces no importará tanto dónde nacieron frente a si Extremadura fue capaz de ofrecerles razones para quedarse. El debate demográfico no va de cifras aisladas, sino de decisiones que se toman hoy y cuyos efectos se medirán dentro de una generación.

Extremadura se juega en este inicio de 2026 algo más que mantener su padrón. El reto es disponer de un mercado laboral capaz de sostener su economía, atraer inversión y transformar su modelo productivo. Retener talento, integrar a quien llega y ofrecer estabilidad a quienes apuestan por esta tierra no es una consigna ni un gesto bienintencionado: es una necesidad estructural.

El futuro no vendrá solo ni llegará desde fuera. Dependerá de que la región asuma, con realismo y políticas eficaces, que crecer no significa ser más, sino ser capaces de convivir, trabajar y progresar juntos.