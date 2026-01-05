Año nuevo, baliza nueva

En este año nuevo, más que la cuesta de enero, que también, nos tiene preocupados a todos los españolitos que comenzamos el segundo cuarto de siglo con confianza en el futuro, si hemos adquirido la baliza deseada. No es fácil, y algunos se la han pedido encarecidamente a Santa Claus y otros a los Tres Reyes Magos y Sabios de Oriente para que les traigan una baliza que se corresponda con la que exigen los responsables de la Dirección General de Tráfico. Los Magos y Papá Noel han echado más horas que nunca para encontrarla porque, a pesar de la magia celestial en sus decisiones, no está tan claro si aciertan en si tiene buena visibilidad por el día, o si está bien homologada con Tráfico o no, o si está provista de la Geolocalización adecuada.

Así que no es tarea fácil. De hecho, algunas de las que había traído el de los renos voladores, no cumplían con los requisitos exigidos, y la propia Dirección General de Tráfico ha tenido que decidir que no son aptos los modelos Don Feliz V16IoT, The Boutique Foryour car V16IoT, Ikrea V16IoT y CallSoS. Así que, las Balizas con los Certificados PC24020028, PC25020290, PC25060006 y el Certificado 2024060583G1 ya se pueden ir devolviendo porque si te pilla la Guardia Civil con ellas, a pesar de las pocas ganas que tienen siempre de denunciar, se van a ver obligados a ponerte una multa de ésas que con un par de ellas te dejan tiritando la pensión.

Pero ni la propia Guardia Civil se cree de verdad la eficacia de las balizas V16, y cuando se les pregunta que qué vamos a hacer ya con los triángulos de avería, nos dicen que no nos deshagamos de ellos, por si acaso. Está claro que lo dicen porque saben a ciencia cierta que la baliza se ve muy bien por la noche, pero por el día pasa tan desapercibida como una liebre encamada en rastrojo, con lo que puede que veamos accidentes futuros que sean producidos por aproximarse coches a otros averiados, que están, desgraciadamente, señalizados sólo con una baliza V16 invisible. Se ven mejor y se detectan con mucha más facilidad los cuatro intermitentes de avería de los coches.

Siempre me ha parecido el señor Pere Navarro Olivella, director general de Tráfico desde julio de 2018, y entre 2004 y 2012, una persona inteligente y sensata a la hora de tomar decisiones en lo que a normas de tráfico se refiere, pero la defensa que hace de las balizas V16 ahora, creo que a él mismo le cuesta creer lo que realmente defiende. No selo creen ni los que han estado trabajando durante tres años para parir el invento del siglo. Dicen que habrá que perfeccionarlo y seguirán trabajando en ello. Tiene, sin embargo, Pere Navarro razón en que, en caso de avería, es un verdadero peligro salir del vehículo para colocar unos triángulos, que alerten a los demás de la presencia de nuestro vehículo averiado en la carretera, y que es una ventaja el poder colocar una baliza sobre nuestro vehículo, sin salir del coche, pero siempre que ésta sea lo suficientemente visible cuando la avería ocurra a plena luz del día.

Todo esto me recuerda un poco a aquella ocurrencia, en tiempos de Zapatero, en que se bajó la velocidad de 120 a 110 en autovías, y se decidió cambiar las señales de velocidad. Algunos se forrarían con aquello, aunque no sirvió de nada. Ahora puede estar pasando lo mismo. No saben ellos mismos si hay que seguir llevando los triángulos y balizas, o balizas sólo, o sólo triángulos. No están seguros. Quizás habría que esperar antes de tomar este tipo de medidas. Pere Navarro sabe muy bien que las prisas, en carretera, son muy malas consejeras.