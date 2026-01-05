Orgullo de mezcla

Siempre me he sentido muy orgullosa de ser —por parte de padre— de una tierra habitada históricamente por valientes y conquistadores. De un rincón del mapa desde el que partieron quienes ensancharon los límites del mundo conocido, cruzando océanos interminables y mezclándose con culturas que hasta entonces no eran imaginadas.

Durante mucho tiempo pareció que había que pedir perdón por esa hazaña, como si solo cupiera la culpa y no el legado. Se impuso la idea de que todo se había hecho mal, de que todo fueron atropellos, abusos y destrucción. Y así, generaciones enteras crecimos con una especie de complejo histórico que pesaba más que cualquier herencia.

Juzgar con los ojos del presente lo ocurrido hace quinientos años resulta, cuanto menos, injusto. Las coordenadas morales cambian. Lo que hoy nos parece inconcebible, antaño era costumbre. No se trata de justificar, sino de comprender. La Historia —con mayúsculas— no se borra ni se reescribe a conveniencia: se estudia, se analiza y se aprende de ella. Pero durante demasiado tiempo, el relato del descubrimiento y la conquista estuvo contado por los vencedores… y también por los que, aun siéndolo, prefirieron avergonzarse de sí mismos.

Hubo intereses en juego, claro. Intereses de élites locales que, siendo mestizas, se proclamaban “puras” para conservar el poder. Intereses de potencias extranjeras que construyeron su expansión a base de ensuciar la de otros. Y también intereses ideológicos, de quienes, incapaces de reconciliarse con su pasado personal, lo negaron entero, traduciendo sus resentimientos personales en una interpretación ideológicamente sesgada de la Historia. En esa maraña de versiones, se perdió el relato real: el de millones de hombres y mujeres que construyeron un mundo nuevo con sus manos, su lengua, su fe y su coraje.

Pero algo está cambiando. Las nuevas generaciones, tanto en América como en España, están empezando a mirar ese pasado con otros ojos. Ya no se reconocen en la culpa heredada, sino en la mezcla, en la diversidad. Jóvenes mexicanos, peruanos o colombianos se declaran orgullosos de su sangre extremeña o andaluza; y chavales españoles descubren, con curiosidad y cariño, lo que une sus raíces a las de ultramar. Las redes y las nuevas formas de aprendizaje ayudan a desmontar mitos y a tender puentes donde antes hubo reproches.

Ese nuevo orgullo no es una celebración del poder, sino del encuentro. Es la reivindicación de un patrimonio común —lengua, cultura, espiritualidad, valores— que sobrevivió al tiempo y a las fronteras. Ser hijo o nieto de aquel mestizaje no es motivo de vergüenza, sino de pertenencia. No se trata de borrar errores, sino de reconocer lo que de bueno floreció entre tanto conflicto.

Quizá por fin estemos aprendiendo a mirar nuestra historia con equilibrio. A dejar atrás la penitencia eterna para abrazar una memoria completa, con luces y sombras, pero también con dignidad. Porque sólo desde ese reconocimiento sereno puede nacer un orgullo verdadero, compartido, que no necesita pedir perdón.