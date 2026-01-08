Opinión | Encerado y clarión
El Príncipe y Nicolás
El debate actual oscila entre dos extremos, intervenir y ser acusado de imperialismo, o no hacerlo y cargar con la sospecha de complicidad
Sí, pero Nicolás Maquiavelo, el que escribió El Príncipe hace más de quinientos años y que, aun así, su sombra sigue proyectándose sobre la política contemporánea. No porque sus tesis sean nuevas, sino porque algunos dirigentes parecen recurrir a ellas como si se tratara de un manual de urgencia, lectura rápida, subrayado selectivo y conclusiones cómodas. Se rescatan la fuerza, la astucia, el miedo como herramienta y la eficacia como argumento. El resto, el contexto, la advertencia implícita, la responsabilidad que subyace al ejercicio del poder, suele quedar relegado a un segundo plano.
Conviene recordar que Maquiavelo no escribió para justificar el poder, sino para describirlo tal como funciona. Su intención no era ofrecer coartadas morales, sino exponer la lógica, a menudo descarnada, de la política real. El problema aparece cuando el análisis se convierte en excusa, y la descripción en autorización. Entonces, en nombre del realismo político, la seguridad nacional o la estabilidad, se normalizan decisiones que deberían seguir siendo excepcionales.
Dicho esto, resulta imprescindible introducir una dosis de prudencia. Los ciudadanos observamos los acontecimientos desde fuera, con información fragmentada, relatos interesados y silencios estratégicos. Desconocemos los detalles diplomáticos, las negociaciones previas, las presiones cruzadas y los escenarios que nunca llegan a hacerse públicos. Juzgar sin ese contexto completo puede ser tan arriesgado como aceptar sin reservas cualquier versión oficial.
Ahora bien, ejercer el poder desde una autoridad mal distribuida; es una maquinaria constante de sufrimiento cotidiano. Hambre administrada, miedo dosificado, dignidad racionada. Esa realidad existe al margen de los debates teóricos y no desaparece porque el análisis geopolítico la considere un daño colateral.
En definitiva, el debate actual oscila entre dos extremos, intervenir y ser acusado de imperialismo, o no hacerlo y cargar con la sospecha de complicidad. Probablemente Maquiavelo observaría la escena con distancia crítica, consciente de que el cinismo no distingue bandos. Ni entre quienes intervienen apelando a principios universales, ni entre quienes condenan unas acciones mientras toleran otras según convenga y según quiénes.
Mientras tanto, hay ciudadanos que pasan hambre. Mientras se diseñan estrategias, hay familias que hacen colas interminables para conseguir alimentos básicos. Mientras se decide quién debe caer y bajo qué condiciones, hay presos políticos que no figuran en los informes, cuerpos marcados por la tortura y silencios que no encuentran espacio en los discursos oficiales. Ese sufrimiento no aparece en El Príncipe, pero debería estar presente en cualquier reflexión política contemporánea.
Conviene no olvidar que la fuerza puede derribar gobiernos, pero no llena estómagos ni repara heridas. La legitimidad —esa palabra incómoda— no se impone ni se exporta; se construye o no se construye. Y ahí reside el verdadero dilema. No en celebrar o no la caída de un dictador, algo comprensible en términos morales y políticos, sino en la forma en que esa liberación se articula.
Quizá el problema no sea Maquiavelo, sino sus lectores parciales. Aquellos que lo invocan para explicar el golpe, pero no para asumir las consecuencias. Los que confunden gobernar con ganar y olvidan que ejercer el poder también implica responder y corresponder.
Saturnino Acosta García es maestro
- El rey Melchor infla las ruedas de su carroza en la multitudinaria y muy gélida cabalgata de Cáceres
- Un vecino de Cáceres hace una chistosa petición a los Reyes Magos... y se viraliza en redes sociales: '¡Baltasaaaar!
- El jefe de cocina del Parador de Cáceres explica el error más común al hacer migas en casa
- La base aérea extremeña, eje del nuevo sistema de entrenamiento en combate aéreo con los nuevos cazas turcos
- El aeródromo como palanca (y como prueba) para que Cáceres gane conectividad sin perder patrimonio
- Trasladada al hospital tras sufrir un derrame ocular por el impacto de un caramelo en la Cabalgata de Reyes de Cáceres
- La llegada del nuevo supermercado a La Madrila reordena precios, hábitos de compra y el equilibrio comercial del barrio cacereño
- Impropio día de Reyes en Cáceres sin prácticamente niños jugando con regalos en los parques: 'Pedí dos cositas y me han traído siete, se han portado muy bien