Ni una llamada. Ni un acercamiento. Nada. La Consejería de Educación, pasa de sus docentes. Se acerca, por tanto, el momento de la huelga indefinida en el sector de la educación pública. Los docentes extremeños somos, desde enero, los peor pagados de España. Y vamos a seguir siéndolo, dado que la homologación ha desaparecido del programa electoral actualizado con el que el partido en el gobierno acudió a las elecciones del 21 de diciembre.

La huelga del pasado 8 de octubre, seguida por el 80% del profesorado y que congregó, en una masiva manifestación, a más de 8000 personas en la ciudad de Mérida, fue un éxito sin precedentes. Una pena sería, que todo ese esfuerzo quedara es solo un día de rebeldía.

La falta de negociación real para homologar el sueldo de los docentes, nos aboca a continuar la lucha con una huelga indefinida. Para poder sostenerla, cada uno de nosotros, cada docente, debería hacer su propio fondo de resistencia; es decir, quitarse durante una temporada de merecidas salidas para comer, ir al cine, compras, etcétera; en definitiva, apretarse el cinturón para llenar la hucha y poder aguantar una larga huelga.

El éxito de esta misión, en la que estamos todos inmersos, debe nacer de un esfuerzo colectivo. La lucha común que cimenta el propósito, que por digno es irrenunciable, es la manera de ganar la partida.

Si nos conformamos con las migajas repartidas, que son limosnas revestidas de embustes, habremos perdido la oportunidad, quizá para siempre, de recuperar, al menos, una parte importante de lo perdido.

La Junta de Extremadura puede (y debe) afrontar la homologación salarial de los docentes que trabajan en la educación pública; es esta una verdad tan amplia, que si la negaran habría que recordarles la cantidad de efectivo que gastan cuando les conviene.

Espero que cumplan aquellos políticos que prometieron que, si de ellos dependía la formación de gobierno, pondrían encima de la mesa como punto irrenunciable la homologación salarial.

Cada docente tendrá que hacer una reflexión profunda sobre la dignidad y el respeto que merece su profesión, y valorar si quiereluchar por lo que es suyo y, por ende, de sus hijos, de su familia. Nosotros intentaremos que el nuevo gobierno entre en razón; pero si no lo hace, y dudas razonables tenemos de que lo haga, lo único que nos queda son las calles.

Alfredo Aranda es el vicepresidente de PIDE