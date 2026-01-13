'Ellos' también pasaron por aquí

Recomendar libros es siempre una tarea agradable. Saben ustedes de mi pasión por los no identificados y su relación con Extremadura. Mi tocayo J.J. Benítez acaba de publicar ‘Están aquí’, una extensísima compilación (mil páginas) de casos de avistamientos ovni en todo el mundo en la que no falta la casuística extremeña. Sí, si hay vida en otros mundos sus representantes pasaron por aquí.

En concreto refiere un espectacular caso en Cáceres capital acaecido en 1992. Prudencio Flores observó a altas horas de la madrugada en la vertical de las instalaciones de Telefónica situadas en Portanchito una esfera blanca enorme que en la parte superior despedía destellos azules. Avisó a la familia y el espectáculo fue contemplado durante dos horas. Como hecho relevante de la historia añade que un caza procedente de la base de Talavera la Real apareció sobre las siete y veinte de la mañana, lo que provocó el alejamiento del ovni. El caso fue estudiado por el investigador local Félix Mena. Nunca hubo informe del acontecimiento o si lo hubo no se ha desclasificado

El periodista navarro reúne en ‘Están aquí’ cientos de casos de avistamientos y encuentros con tripulantes en los que la intervención militar está presente y, claro está, dedica un amplio capítulo al archiconocido incidente de Talavera La Real en noviembre 1976 con avistamiento de humanoide, disparos de soldados y despliegue de efectivos por la zona que acabó con coches ametrallados en la carretera. Ríos de tinta se han vertido sobre este hecho que se vislumbra como uno de los más importantes no solo del país sino de todo el mundo desde que hay evidencias ovni.

Sin embargo, existe otro encuentro con los no identificados en la base de Talavera anterior, de 1962, que se refleja en este último libro y que yo desconocía. Un sargento llegó a la base visiblemente alterado, diciendo que había avistado un gran objeto a escasos diez metros de la carretera viniendo de Badajoz. Al día siguiente un grupo de militares inspeccionó la zona. El ovni había deja una huella en forma de círculo de 25 metros de diámetro en el cultivo. La tierra, según relatan los testigos, estaba hecha harina, aunque no mostró signos de radioactividad. Después vino otro grupo de militares con una excavadora y retiró la tierra calcinada bajo la frase de «ustedes no han visto nada». Aunque se debió redactar un informe éste nunca llegó a ver la luz. En fin, como afirma J.J. Benítez, están aquí y han pasado por Extremadura muchas veces. Y puede que lo sigan haciendo, solo hay que estar atentos a los cielos.