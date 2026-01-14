Elecciones fallidas

El claro ganador de las elecciones del pasado 21 de diciembre de 2025 fue, sin duda alguna, la abstención. Si a las elecciones se hubiera presentado el Partido Abstencionista Democrático (el PAD), habría podido gobernar con mayoría. Bromas aparte, la conclusión más certera que podemos extraer de las elecciones es que no han tenido ninguna utilidad, más allá de haber servido como campo de pruebas para extraer conclusiones con vistas a los comicios que se celebrarán en distintas comunidades. La broma ha costado 7 millones de euros, no lo olvidemos.

El PP queda, en realidad, más débil (pierde 10.000 votos con respecto a las elecciones de mayo de 2023); Vox recibe más apoyo, por lo que venderá más caro su respaldo para la formación de gobierno; el PSOE toca suelo, igual ahora sus responsables dejan de tapar la luna con el dedo, y UPE aumenta su fuerza.

La formación de gobierno se convierte en un reto para Guardiola. Es normal que Vox presione al PP para sacarle hasta los higadillos, porque es lo que de ellos esperan sus electores. Por tanto, tenemos a un gobierno que estará sometido a presiones de tal calado, que no es descartable la convocatoria de unos nuevos comicios.

En unas nuevas elecciones, el escenario podría ser muy distinto. Si el PSOE consigue consensuar un candidato (o candidata) que conecte con el electorado, con carácter y magnetismo, además de la necesaria e imprescindible validez para tal puesto, habría dejado de mirarse el dedo. Si a esto le sumamos que UPE ha dado un salto importante, el escenario sería otro. Con un porcentaje de voto alto (80% por ejemplo) se delinearía el verdadero peso de cada ideología.

Dicho esto, también diré que estoy cansado de todas las ideologías o, más bien, de quienes las representan. Hay ciegos tan leales a su ceguera y sordos tan fieles a su sordera, que se dejarían pisar el cuello, sin dudarlo, por los líderes que veneran.

La niebla que impide que el pensamiento y la razón se impongan frente al vacío histrionismo, es cada vez más densa. Muchos ciudadanos construyen la realidad a través de los mensajes simples y cortos de las redes sociales, que han sustituido al análisis profundo necesario para llegar a conclusiones razonadas.

Una sociedad bien informada, que sepa manejar herramientas para desechar bulos, está más protegida y es menos manipulable. La educación pública tiene un papel imprescindible en ese objetivo. Pero eso ya lo sabemos. Solo falta que los políticos descubran que son servidores públicos y no serviles instrumentos de la desinformación.