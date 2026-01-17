Barullo socialista

El oscuro asunto de la reforma de la financiación autonómica está dando que hablar. La propuesta conjunta de socialistas y separatistas resulta una muestra supina de trato de favor, de privilegio. En palabras de la propia ministra del ramo, María Jesús Montero, “pone en riesgo el principio de equidad”. Claro que eso era antes, ahora ya no, ahora defiende que lo que ayer ponía en riesgo la equidad es una muestra de solidaridad. Tal cual, sin rubor en la mudanza. Y es que, visto lo visto, la brújula moral del socialismo rampante parece estar averiada. Lo dijo Antonio Banderas esta misma semana: no es lo mismo cambiar de opinión que de principios. Vino a decir lo que han dicho otros conspicuos socialistas: ellos están donde estaban, los que afirman lo que antes negaban son Sánchez y su cohorte. Cambiar de opinión entra dentro de lo razonable, cambiar de principios levanta siempre sospechas. Inevitablemente ese cambio de principios ha defraudado a muchos socialistas, entre ellos, al propio Banderas. Sánchez ha venido trastabillándose hasta caer en este feo asunto de la reforma de la financiación autonómica. El mismísimo Ibarra ha declarado que seguirá votando al PSOE, pero tachará de la lista a los diputados extremeños que apoyen la financiación singular para Cataluña; lo cual no deja de ser una enternecedora muestra de fidelidad a las siglas de toda su vida y, a la vez, de pataleta de niño que se niega a respirar.

El mismísimo Ibarra ha declarado que seguirá votando al PSOE, pero tachará de la lista a los diputados extremeños que apoyen la financiación singular para Cataluña; lo cual no deja de ser una enternecedora muestra de fidelidad a las siglas de toda su vida y, a la vez, de pataleta de niño que se niega a respirar

Si me preguntan cuál es mi opinión sobre la propuesta catalana que tan sumisamente presenta como propia el gobierno español les contestaré que tiendo a la ebullición. Aceptarla es, además, dar argumentos a los que abominan del sistema autonómico. Los españoles, sea cual sea su lugar de residencia, deben aspirar a recibir los mismos servicios, el mismo trato. El tan manido principio de ordinalidad es mandanga, y su defensa un atentado gravísimo a la igualdad entre españoles. Algo así como si los derechos de cada uno dependieran de cuánto paga por el IRPF. A más cuota, más derechos. Aberrante. Una lanzada en el corazón de muchos socialistas. Aberrante, aunque para tapar el crimen repartan más dinero. El dinero de todos, por cierto. Una manta de dinero que se empleará en congratular a los separatistas y, de paso, en tratar de acallar a los afortunados con la pedrea. El dinero de todos al servicio y conveniencia de la patulea separatista, que tiene poco de solidaria y que lleva años pregonando su odio a España. Y todo por aguantar unos meses más en el poder… ¿Esto es lo que queda del socialismo?

Tal vez no. Tal vez haya más. En Extremadura ya han manifestado su opinión en contra de este atropello algunos altos cargos del partido. Otros a favor, por supuesto. Ya se sabe que las opiniones cuando se tiene un cargo y un sueldo suelen estar condicionadas. Aunque también es seguro que más de uno esté pensando que al galgo de Paiporta le quedan dos telediarios y quizá convenga prepararse para lo que venga. Pero no entraré en la ratio última de las opiniones de los unos y de los otros, de momento me basta con saber que no todo parece perdido entre los socialistas extremeños, que hay barullo. Es hora de dar la cara como ya lo han hecho Morales, Álvarez y Borrego. Claro que lo importante es lo que votarán los cuatro diputados socialistas extremeños (¿socialistas? ¿extremeños?): César Ramos Esteban, Emilia Almodóvar Sánchez, Juan Antonio González Gracia y Maribel García López. No obstante, no creo que les importe mucho que Ibarra tache sus nombres, con un poco de suerte los recolocan.