Fiscalía, Supremo y prensa

Según ‘La Vanguardia’, el Supremo ha recibido un revés del Constitucional, o sea una bofetada, por «entrometerse en la política de nombramientos de la Fiscalía» . Y lo que rechina en la noticia no es tanto el revés como lo de entrometerse. Según una entiende, el Alto Tribunal recibió una denuncia, la admitió, juzgó y sentenció dos veces lo mismo y, como su misión es juzgar y lo que se juzgaba era un nombramiento, de ningún modo puede decirse que su labor haya consistido en entrometerse. Las palabras no son inocentes y el titular lo que sugiere es que más suprema que el Supremo es la Fiscalía, que puede nombrar según su libre criterio a quien complazca al fiscal y no tiene por qué justificar ni méritos ni idoneidad.

Fiscalía y poder político

El fiscal nombra a quien le peta, depende del gobierno y cumple su santa voluntad, según doctrina consagrada por el doctor Sánchez, por lo tanto en la fiscalía, que es la encargada de vigilar que las leyes se cumplan, solo influye el sacrosanto ordeno y mando del presidente, sin control. Ya sabemos a dónde nos ha llevado esto. Ya sabemos a dónde conduce un poder ejecutivo sin contrapesos.

Prensa y jueces se han distinguido por actuar con independencia frente a los abusos del gobierno cuando han entendido que los había en los Estados de derecho. Por eso es necesario que se mantenga la separación de poderes y que se respete su labor. Cuando en Estados Unidos la portavoz de la Casa Blanca reacciona con ira llamando activista de izquierdas al periodista que le pregunta por los desmanes de la policía ordenados por Donald Trump no hace otra cosa que replicar las actitudes de quienes aquí en España atribuyen a la fachosfera lo que ellos llevan años llamando bulos y son verdades incontrovertibles. Y viceversa.

Libertad y justicia

Todavía en España somos libres para elegir la prensa que nos informa. Bien está que la haya sumisa al gobierno y mucho mejor que la haya crítica. Libertad de prensa se llama eso. Pero la justicia solo es libre si es independiente. Tanto jueces como fiscales. Y estos, al menos su jefe, o jefa, hoy por hoy, no lo son.