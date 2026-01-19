Una imagen y mil palabras

Todos hemos escuchado alguna vez la expresión "una imagen vale más que mil palabras" y todos comprendíamos perfectamente su significado. Estaba claro que el mensaje de una imagen podía decir mucho más y era más elocuente que todas las palabras que podían decirse al respecto de esa imagen. De hecho, un periodista podría escribir la crónica de una noticia y siempre debía corroborarse la originalidad de la misma con alguna imagen, en fotos o en vídeos, que complementaban dicha noticia. Ver la noticia en vivo te aseguraba que lo que se contaba había ocurrido de verdad y la imagen acompañante suponía una prueba real y evidente de lo sucedido. Pero en esta vida todo cambia, y también el significado de esta expresión tan famosa. Y la culpa la tiene la IA o la AI, dependiendo de en qué lugar del globo terráqueo nos encontremos.

Cualquier mañana estamos expuestos a que veamos a Donald Trump, con su melena naranja, y con su cara bien pasada de maquillaje, clavando una bandera de Estados Unidos en pleno centro del corazón de la gran isla de Groenlandia, sujetando un gran cartel que diga This is mine, y lo más grave de todo es que no vamos a saber si lo que vemos es verdad o mentira, a no ser que la imagen venga refrendada por las palabras, por escrito, de un periodista de gran prestigio internacional.

Como alguien, de gran confianza, no nos explique por escrito lo que pasa realmente, no sabremos de verdad si el presidente de Venezuela es Donald Trump o la señora Delcy Rodríguez, aquella que tocó tierra en un aeropuerto español con una carga de maletas que no sabemos lo que llevaba dentro o ni siquiera si llevaba maletas y si era la verdadera Delcy.

Ya no sabemos los muertos que se han cobrado en la tierra de los ayatolás en las últimas protestas en Irán, porque no sabemos si las imágenes que aparecen son reales o no. Conociendo el régimen talibán y cómo se las gasta, podemos imaginar lo peor, pero antes la imagen corroboraba la realidad, y ahora simplemente no lo sabemos. Ni siquiera sabemos si Trump se ha reunido con Putin antes de ver a Zelensky, o con Zelensky antes de ver a Putin, aunque veamos las imágenes por televisión, bajando y subiendo por las escalinatas de los grandes aviones, volando por los cielos, en viajes que posiblemente ni siquiera realizaron.

Recuerdo una canción de hace casi más años de los que tengo que se titulaba Video killed the radio star, de The Buggles, en el que cantaban que el vídeo mató a la estrella de la radio, y en el que daban más importancia al vídeo, a la imagen, que a la radio, a las palabras. Efectivamente nunca acabó el vídeo con la estrella de la radio, aunque ahora corren ambos un peligro inminente y preocupante, por el acoso continuo al que se ven sometidos por la IA y la AI.

Y es que al final no sabemos si lo que vemos ocurre de verdad o no, ni siquiera lo que oímos, aunque nos parezcan las voces que escuchamos perfectamente reconocibles. Vamos a necesitar de verdad y más que nunca lo que exigen los catalanes en las reuniones con el gobierno español, un relator, alguien que de fe de que lo que se vea, se hable o se escuche sea de verdad. Claro que, en estos tiempos tan artificialmente inteligentes, ¿quién nos asegura que el relator es de verdad y no de mentira?