Opinión | Textamentos
Los nuevos viejos tiempos
Un amigo de mi edad me decía días atrás que pronto se acabará el mundo tal como lo conocemos. En mi opinión, ese mundo ya no existe. Esperar turno en casa de los padres para hablar por teléfono, escribir y recibir cartas manuscritas enviadas por correo ordinario, o perdernos en un viaje torpemente socorridos por un mapa de carretera son escenas que pertenecen a tiempos pretéritos, enterrados hace mucho.
En la nueva era lo digital ha sustituido a lo analógico, lo remoto a lo presencial y lo hiperdefinido a lo incierto. Las casetes antediluvianas son ahora audios en la nube, los dos canales televisivos han dejado paso a 200 plataformas y miles de series, y en muchas ocasiones hemos renunciado a trabajar en la oficina para hacerlo desde casa, en pijama… Los tiempos no están cambiando, como cantaba Bob Dylan echando mano del gerundio: hace mucho que cambiaron, y nosotros con ellos.
Si hay algo que no ha cambiado en absoluto es nuestra fragilidad e impotencia ante la tragedia. Por mucho que evolucionemos social y tecnológicamente, por mucho que nos creamos demiurgos en la cima de la modernidad, aún somos esos homo sapiens de Atapuerca susceptibles de fallecer en cualquier momento por culpa de un catarro
Pero si hay algo que no ha cambiado en absoluto es nuestra fragilidad e impotencia ante la tragedia. Por mucho que evolucionemos social y tecnológicamente, por mucho que nos creamos demiurgos en la cima de la modernidad, aún somos esos homo sapiens de Atapuerca susceptibles de fallecer en cualquier momento por culpa de un catarro. Ahí está, a modo de triste ejemplo, el último accidente ferroviario, en Adamuz, que se ha cobrado la vida de al menos cuarenta personas, por no hablar de las decenas de heridos, un drama provocado, al parecer, por un fallo evitable en la soldadura de la vía.
Podremos hacer viajes interplanetarios, crear inteligencia artificial que razone y ejecute tareas complejas, realizar cirugías cardíacas tele-asistidas mediante robots, y fabricar coches autoconducidos, pero no podemos librarnos de morir en un acantilado en pleno selfie, por limpiar una ventana en una posición arriesgada o, como es el caso, por un fallo mecánico en el carril del tren.
Vivimos de forma diferente, pero morimos como siempre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
- Matices, la nueva tapería de Juanma Zamorano que abre en la plaza Marrón de Cáceres con un guiño a las jirafas
- Galería | Juanma Zamorano abre su primer negocio en Cáceres
- Ángel Álvarez de Sotomayor, vecino de Hoyos: “No soporto ver cómo mi pueblo se va apagando con los años”
- El PP preside la Asamblea de Extremadura y Vox entra en la Mesa con una secretaría
- En directo | Sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura: todos los partidos presentan candidatos a la Mesa
- La futura plaza Mayor de Cáceres refuerza su tirón turístico: tres nuevos apartamentos y la gran ampliación del hotel Casa Don Fernando
- Rafa Mateos, alcalde de Cáceres: 'Nos opusimos al proyecto del Buda si tenía algún coste para el ciudadano y la mina se cayó sola