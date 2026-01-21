Opinión | La curiosa impertinente
Saber qué ha pasado
Aunque la verdad no devolverá la vida a las víctimas, tiene que llegar con total transparencia y no como con el apagón
2026 empieza desastroso y cuando hubiera sido tan justo y necesario - la vida es injusta y la muerte más- que una buena noticia desplazara a la escalada de ignominias y bravuconería con que el espantoso Trump castiga al mundo, a la hora deprimente de color azul metalizado de la tarde que precede al lunes, embiste la catástrofe en pequeñas dosis que desde el primer: - Ha descarrilado un tren en Córdoba - inducía irremediablemente a intuir lo peor. - Y parece que hay dos muertos. - Un AVE- Madre mía, un AVE, con lo seguros que son esos trenes- Que eran, dirás-
Luego la noche va completando el cuadro del desastre: La siniestra coincidencia del descarrilamiento con un tren en dirección contraria, a la misma hora, en la misma vía y el paraje de difícil acceso. A la desinformación y el desconcierto del principio, como la del guardia civil al que apremiaba Matías Prats y que solo podía confirmar que había muertos y heridos, siguieron las peores noticias: un escenario más propio de una catástrofe aérea y el horror de los primeros, como el alcalde que relataba aterrado lo que nunca podrá olvidar.
Entre las voces que exigen no politizar la tragedia, las que pensamos que ahora es el momento del luto, de la empatía, del rezo y del homenaje
Ayer todavía había cuerpos sin rescatar y aunque la solidaridad es enorme, mucho mayor es el dolor. Sánchez promete que se sabrá lo que ha pasado pero que no se haga caso de los bulos. Puente no se plantea hoy asumir responsabilidades después de afirmar que el accidente es muy extraño, comienza el goteo de testimonios sobre incidencias, vibraciones terroríficas en la misma vía, pregunta parlamentaria, avisos del sindicato de maquinistas, malos augurios, e incluso el grito de rabia de la hermana de una víctima: ya solo me queda sobrevivir.
Y entre las voces que exigen no politizar la tragedia, las que pensamos que ahora es el momento del luto, de la empatía, del rezo y del homenaje. Y también que, aunque la verdad no devolverá la vida a las víctimas, tiene que llegar con total transparencia y no como con el apagón, más pronto que tarde una explicación completa del porqué y una asunción absoluta de responsabilidades.n
Suscríbete para seguir leyendo
- Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
- Matices, la nueva tapería de Juanma Zamorano que abre en la plaza Marrón de Cáceres con un guiño a las jirafas
- Galería | Juanma Zamorano abre su primer negocio en Cáceres
- Ángel Álvarez de Sotomayor, vecino de Hoyos: “No soporto ver cómo mi pueblo se va apagando con los años”
- El PP preside la Asamblea de Extremadura y Vox entra en la Mesa con una secretaría
- En directo | Sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura: todos los partidos presentan candidatos a la Mesa
- La futura plaza Mayor de Cáceres refuerza su tirón turístico: tres nuevos apartamentos y la gran ampliación del hotel Casa Don Fernando
- Rafa Mateos, alcalde de Cáceres: 'Nos opusimos al proyecto del Buda si tenía algún coste para el ciudadano y la mina se cayó sola