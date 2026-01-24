¡A trabajar ya!

Retomo estas reflexiones a fuego lento semanales, tras el parón electoral, y lo hago, perdónenme la expresión, profundamente asqueada de la hipocresía política en la que estamos inmersos. Viendo el panorama, no me extraña nada el alto índice de abstención de las últimas elecciones, porque el nivel político de nuestros gobernantes deja mucho que desear… Y es que la mayoría de sus declaraciones están envueltas en mentiras y esconden intereses que nada tienen que ver con lo que se dice delante de los micrófonos.

Aquí, en Extremadura, tenemos ejemplos de este trilerismo político todos los días. La señora Guardiola nos ha mandado a las urnas con la excusa de que era imposible gobernar sin presupuestos, pero, sin embargo, hemos visto a un gobierno en funciones que, en plena campaña, ha anunciado en Consejo de Gobierno más medidas que en los dos años anteriores. ¡Quién diría que no se podía trabajar con unos presupuestos prorrogados! Otro ejemplo, la propia Guardiola afirmando ante las cámaras que las negociaciones iban estupendamente horas antes de que VOX las rompiera, diciendo que no se podía llegar a ningún acuerdo, aunque todos sabemos que lo que sucede es que estamos en plena campaña en Aragón y en Castilla la Mancha, y operan más los intereses estatales de PP y VOX que los intereses de Extremadura de tener un gobierno cuanto antes que nos saque de esta parálisis.

A nosotras nos parece una broma de mal gusto que los diputados estemos cobrando ya, y no podamos hacer nada. A ver si aquellos que tanto hablan de recortar el gasto público, empezando por los diputados, se arremangan y se ponen a trabajar, ¡que para algo nos han votado!

Esta misma semana también hemos visto otro ejemplo de esta hipocresía política con la aprobación del acuerdo de Mercosur en el Consejo de Europa, y con su posterior paralización en el Parlamento europeo, gracias a la iniciativa presentada por la izquierda europea. Tanto PP como PSOE votaron en contra de enviar el tratado al Tribunal Superior de Justicia Europeo con excusas peregrinas. La realidad es que, quien se dice defender el campo español, a quien realmente defiende siempre es a las grandes multinacionales y a los grandes emporios, que son los que van a sacar tajada de este acuerdo, en detrimento de la agricultura social y familiar que sostiene el medio rural.

Como algunas estamos ya hartas de tanta hipocresía, nosotras nos hemos puesto a trabajar, y ya hemos presentado esta misma semana una propuesta para que la Asamblea extremeña se posicione ante el Mercosur. Pero también hemos registrado una serie de solicitudes de información porque creemos que las instituciones que se encargan de fiscalizar al gobierno, aunque esté en funciones, no pueden estar paralizadas.

