Otras navidades

Como cada año desde la Agrupación local del PSOE de Cáceres se organiza en el cementerio de la ciudad un acto en recuerdo de los más de 300 asesinados por el franquismo durante las tristes navidades de 1937. Y lo hacemos precisamente en el lugar donde yacen depositados sus restos en una enorme fosa común. Por eso, en esta ocasión, hemos considerado muy interesante revelar que vamos a hacer todo lo posible para proceder desde la Diputación de Cáceres a la inhumación de estos restos. El objetivo, atendiendo a la solicitud de la Asociación Amececa, es dar consuelo a las familias y que puedan, por fin, descansar, en unos casos si se consigue la identificación de los restos con su devolución personal y en otros con la intención de proceder a depositarlos en un lugar común de recogimiento y espacio para que puedan ser visitados por sus familiares, seres queridos o personas que les aprecien (como cualquier difunto).

También hemos querido reseñar que nos encontramos ante unos momentos especialmente delicados para los que nos apasiona el trabajo en pro de los valores democráticos. Tras la derogación de la ley de Memoria Histórica y Democrática, nada parece indicar que las propuestas que se ha hecho desde el Gobierno de España para modificar un buen número del articulado de la Ley de Concordia, sean aceptadas. Han creado un grupo de trabajo, Junta y Gobierno de España para ello. Pero, ojalá me equivoque, llevamos camino dirigido a que se produzca la interposición de un recurso de inconstitucionalidad que trate de resolver las diferencias.donde se vincule a los jóvenes con la democracia.

Por otra parte, es el momento de volcarnos en la proliferación de actividadesdonde se vincule a los jóvenes con la democracia, como venimos haciendo desde el Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Cáceres (una de las últimas conocidas es la propuesta de Luis Pastor para recitar y contar su experiencia vital durante los primeros años de la Transición). En ese sentido procuraremos estar en sus espacios de estudios e involucrarnos en sus inquietudes al respecto. Vamos a seguir fomentando propuestas que contrarresten los discursos de odio y que minusvaloren las conquistas producidas durante las últimas décadas.

En resumen, continuaremos con las inhumaciones en fosas comunes: las próximas en Almoharín y Villamesías y tras estas iremos a por las de Cáceres y Conquista de la Sierra. Sin olvidarnos de la cuarta fase de la mina La Paloma. Reivindicaremos el cumplimiento de las leyes de Memoria y aumentaremos, aún más, las exposiciones que se pueden visitar actualmente en la ciudad y queponen en valor el trabajo realizado por las Asociaciones y organizaciones de Memoria: Armhex en el claustro Malinche del Complejo Cultural San Francisco, Gallego y Rey en la Casa del Pueblo o la represión de mujeres cacereñas realizada por Amececa en la sala Pintores, 10.

Fernando Ayala es historiador y militante socialista.