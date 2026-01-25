Cuando la pobreza energética mata en Extremadura

Lugar en el que se produjo el incendio de Olivenza, en el que falleció una menor. / Santiago García Villegas

El encadenamiento de incendios domésticos con víctimas mortales y personas heridas en Extremadura durante los meses más fríos del invierno ha vuelto a poner el foco sobre una realidad incómoda y persistente: la alta probabilidad de que la pobreza energética esté detrás de muchas de estas tragedias silenciosas.

Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, al menos catorce personas han muerto en incendios registrados en viviendas de la región, además de varios heridos por quemaduras o inhalación de humo y gases tóxicos. Son cifras que, más allá del suceso aislado, dibujan un patrón inquietante que se repite cada invierno y que coincide con episodios de bajas temperaturas, consumo energético elevado y situaciones de vulnerabilidad económica.

Este invierno está resultando especialmente duro. La sucesión de borrascas ha dejado temperaturas persistentemente bajas, heladas nocturnas y episodios de nieve en varias zonas del norte de la comunidad. Este mismo fin de semana, la borrasca Ingrid ha activado alertas amarillas por nevadas en el norte de Cáceres, con carreteras cortadas o con el tráfico restringido y un nuevo descenso térmico que obliga a mantener la calefacción encendida durante más horas. Un escenario que, para miles de hogares, se traduce en un dilema cotidiano: calentarse o ahorrar.

La subida sostenida del precio de la electricidad y de otros suministros básicos ha golpeado con más fuerza a quienes cuentan con pensiones bajas o ingresos insuficientes. En Extremadura, una de las comunidades con menor renta media del país, este factor adquiere una dimensión especialmente grave. Para muchas personas mayores que viven solas, el recibo de la luz se ha convertido en una amenaza que empuja a reducir el uso de sistemas modernos de calefacción y a recurrir a alternativas antiguas, más baratas, pero mucho más peligrosas.

Viejas estufas de leña, braseros de cisco, calentadores sin ventilación adecuada o instalaciones obsoletas reaparecen cada invierno en viviendas que no pueden afrontar otra opción. Son soluciones heredadas de otra época, pero que hoy conviven con hogares envejecidos, mal aislados y con escasos recursos. El resultado es una combinación letal: riesgo de incendio, intoxicaciones por monóxido de carbono y ausencia de sistemas de detección o prevención.

No todas las muertes por incendio pueden atribuirse a la pobreza energética, pero ignorar su peso sería irresponsable. La repetición de casos en invierno, el perfil de las víctimas y las circunstancias de muchos siniestros apuntan a una realidad estructural que va más allá de la fatalidad. El frío no mata solo. Mata cuando se une a la precariedad.

Extremadura cuenta con ayudas para afrontar esta situación: programas de suministros mínimos vitales, bonos sociales, apoyos municipales y autonómicos que permiten pagar facturas, evitar cortes de suministro o mejorar la eficiencia energética de las viviendas. El pasado año se destinaron 5 millones de euros para que estos fondos se transfiriesen a municipios y entidades locales. Porque el ámbito rural suele ser donde más se producen este tipo de accidentes trágicos, aunque se den también en la ciudad. La pobreza energética está a la vista: solo en la capital, Mérida, 741 familias recibieron ayudas de las denominadas Mínimos Vitales para pagar luz, agua, gas o butano, con un gasto municipal y autonómico asociado de 367.320 €. Parecida cantidad se asignó en Cáceres.

Las instituciones aseguran mediante estas ayudas, incrementadas, sobre todo, a partir de la gran crisis de 2008, que la población pueda acceder a medidas que ayudan a salvar vidas.

Las prestaciones existen, pero tal vez el reto es que se conozcan, de manera que lleguen a tiempo y alcancen realmente a quienes las necesitan.

Es imprescindible reforzar el papel preventivo de los servicios sociales, no solo como gestores de ayudas, sino como red de detección temprana de situaciones de riesgo. Conocer cómo se calientan los hogares más vulnerables, especialmente los de personas mayores que viven solas, puede salvar vidas. Es todo un reto, por la magnitud de la población y la dispersión geográfica, pero informar, acompañar y actuar antes de que el frío se convierta en fuego tendrçía que ser ser una prioridad pública.

Cada invierno vuelve a dejarnos el mismo balance: muertes que no deberían producirse y hogares que se convierten en trampas mortales. La pobreza energética no siempre se ve, pero se siente. Y, demasiado a menudo, se cobra su precio en silencio, entre humo y cenizas.