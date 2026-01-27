57 segundos para enamorarse

La visita de los Reyes de España al stand de Extremadura en la Feria Internacional del Turismo la semana pasada duró exactamente 57 segundos. Fueron suficientes para «enamorarse» de la región. Estoy seguro de que esa afirmación no se trata de ninguna impostura. Lo bueno es que esos 57 segundos son auténtico ‘oro puro’ para cualquier expositor institucional, máxime cuando entra dentro de lo normal que sus majestades pasen de largo… pero no de Extremadura, tierra con la que tienen especial conexión. Y lo han demostrado este fin de semana también. Este flechazo tiene un doble valor, pues esta última edición de Fitur ha tenido un perfil bajo en celebraciones y alharacas por respeto a la tragedia de Adamuz. O sea, que tenemos que estar muy satisfecho.

Fitur es ese espacio donde suceden milagros insospechados, donde unos alcaldes sacan pecho por haber conseguido el Interés Turístico para la fiesta de su pueblo, otros celebran que han subido al escalón internacional, y otros anuncian que ya están realizando muy aplicados el expediente. Por cierto, que en Extremadura hay 71 Fiestas de Interés Turístico Regional, 13 fiestas de Interés Turístico Nacional y 5 fiestas de Interés Turístico Internacional. Todas sin duda merecedoras de ese reconocimiento, aunque me parecen excesivas. Tan excesivas como el número de presentaciones profesionales del espacio institucional, más de 70 sin contar con las demostraciones gastronómicas, no menos interesantes.

A destacar: el stand de Extremadura por fin este año ha tenido ese plus de modernidad que se echaba en falta en otras ocasiones: gafas de realidad virtual, un espacio audiovisual perfecto para el selfi, un coche de carreras… Creo que Extremadura ya puede hablarle de tú a tú a muchas otras regiones con más imagen que auténticos recursos. Efectivamente, uno puede enamorarse de Extremadura en un minuto. Y a mí me sobran 56 segundos.