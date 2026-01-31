Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Espectráculos

Mario Martín Gijón

¡Filosofía, sí!

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS DE LA UEX

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS DE LA UEX / EP

El otro día, saliendo de la Biblioteca Central, escuché cómo dos muchachas, con esa altanería justiciera propia de la juventud, comentaban, señalando la fachada de la facultad: «Facultad de Filosofía y Letras. Pero si aquí no hay Filosofía». Y la otra: «Pffff».

Lo he dicho alguna vez, que me avergüenza cuando veo esa inscripción o la gente se empeña en referirse a esa facultad como «Filosofía», pues aquí nunca se impartió esa carrera. Lo que hay es "Corrientes filosóficas y científicas del pensamiento occidental", nombre algo pretencioso para una asignatura de formación básica y que dura cuatro meses. La impartió primero el carismático profesor leonés Isidoro Reguera y luego Atilana Guerrero (curiosamente, candidata por Vox en Madrid). Así pues, deberíamos ser más humildes y llamar a esa Facultad «de Humanidades», como hacen en Huelva o, simplemente, «de Letras», como hacen en Ciudad Real.

Lo he dicho alguna vez, que me avergüenza cuando veo esa inscripción o la gente se empeña en referirse a esa facultad como «Filosofía», pues aquí nunca se impartió esa carrera. Lo que hay es “Corrientes filosóficas y científicas del pensamiento occidental”, nombre algo pretencioso para una asignatura de formación básica y que dura cuatro meses

Mejor sería, por utópico que parezca, hacer honor a ese nombre e inaugurar la carrera de Filosofía. Precedentes honrosos no faltan en nuestra región. Por ejemplo, el de Eugenio Frutos, nacido en Guareña, que hasta los 18 años vivió en Don Benito, estudió luego Filosofía con Ortega y Gasset y publicó su primer libro, Ética elemental, en 1935, en Cáceres. Hizo su carrera docente en la Universidad de Zaragoza, no la iba a hacer aquí, claro, que no había ni universidad.

También en Cáceres, en 1920, publicó su primer libro, Las ideologías del siglo, Pedro Caba (Arroyo de la Luz, 1900 – Madrid, 1992), que fue encarcelado durante la guerra civil por sus ideas socialistas. Purgado y marginado, llevó a cabo aun así una labor de indagación filosófica con obras como ¿Qué es el hombre?, publicada en Valencia, en 1949. Se exilió por un tiempo a Argentina y luego regresó. Cuando estuvo en Cáceres el profesor Manuel Aznar Soler, al que acompañé a la Librería Boxoyo en busca de libros de autores extremeños, incluyó en su botín un libro de Pedro Caba, al que señaló como «un autor muy interesante”, por poco conocido que sea.

Tengo una amiga que es profesora de Filosofía en la Universidad de Salamanca, y siempre me dice que tiene “muchos alumnos extremeños”. Incluso ha dirigido la tesis a alguno de mi pueblo. Estoy convencido de que no faltarían estudiantes y que sería un revulsivo, que activaría energías y sinergias en esa facultad, que falta le hace.

