«Machete» se le llama en el español de Canarias al macho de la salema, aunque a veces sirve para nombrar también a la salema pequeña. El nombre deriva de macho, ‘animal de sexo masculino’ y el sufijo diminutivo -ete. En algunas islas occidentales se emplean los derivativos machetón, para referirse a la salema de tamaño mediano, o machetona, ‘salema pequeña’. La salema -que el DRAE recoge como ‘salpa’- es un pez de las costas canarias, de cuerpo ovoide y rayas doradas curvilíneas, se alimenta de algas y forma grandes cardúmenes. Se pesca, por lo general, en chinchorro y también a caña. Es pescado apreciado que se come con gusto, sobre todo el macho (machete) que, a diferencia de la hembra (la salema), «no se engrifa cuando cuece al fuego». A las salemas pequeñitas se les llama también panchonas o pachonas, de las que se dice que se «reviran» con movimientos bruscos para intentar liberarse del anzuelo cuando pican la carnada. De ahí la expresión «revirarse como una panchona» que se dice de alguien que se vuelve contra otro o en contra de algo. Así pues, revirarse, en sentido figurado, equivale también a enfadarse, revolverse, ‘cambiar de opinión de manera drástica’ u ‘oponerse con vehemencia’, ‘rebelarse contra alguien’, ‘enfrentarse, hacerle frente’. Otra expresión que se inspira en esta especie es la que dice «estar echado como una panchona» para referirse a alguien cuando está tendido con placidez boca arriba y se explica probablemente por la posición que adoptan estos peces al morder el alga de la que se alimentan y giran el cuerpo para facilitar el desprendimiento del bocado quedando por un instante boca arriba.

«Estar hecho un machete» sugiere el arrojo y la gallardía que se muestra tanto en la actitud del machete al revirarse contra su captor cuando es pescado como aceptar la «mortificación» en el fuego al ser cocinado [recuérdese que del machete se dice que «no se engrifa en el fuego», sino que resiste estoicamente, por decirlo de alguna manera, como si quisiera mostrar así su «espíritu de sacrificio y capacidad de sufrimiento», propio de quien «tiene mucho aguante» y «no se arruga» ante nada ni ante nadie]. Este canarismo no viene registrado en el DRAE como tal, sino como americanismo propio de Venezuela con el significado de ‘hombre eficaz o capaz en alguna actividad en la que demuestra arrojo y decisión’ que viene a ser el mismo significado que tiene en las islas. Pero también por automatismo la voz machete se relaciona con la acepción más común, cual es la que se refiere al apero que se emplea en ciertas tareas agrícolas como cortar la caña dulce (caña de azúcar) o la platanera que subliminalmente se asocia a las ideas de decisión, fuerza y empeño. «Estás hecho un machete» se le dice tanto a un niño o a un joven adolescente lo mismo que a un adulto. Se suele emplear frente a un menor cuando se le reconoce una actitud digna de halago, ya sea por mantener un comportamiento ejemplar o dar muestras de una madurez intelectual impropia de la edad, lo que equivale a expresiones tales como: «¡Estás hecho un hombre!» o «¡Hombre tenemos!».

La frase es sinónima de «estar hecho un puntal» que se emplea igualmente como muestra de reconocimiento a alguien destacado por la actitud o cualidades, ya sean laborales, intelectuales, físicas o de cualquier otro tipo.