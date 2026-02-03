Back to the moon

La tripulación de la misión Artemis II de la NASA. De izquierda a derecha: los astronautas de la NASA Christina Hammock Koch, Reid Wiseman (sentado), Victor Glover y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen. / Crédito: NASA.

La carrera para posar al ser humano en la Luna era un trasunto de la llamada guerra fría entre soviéticos y americanos, entre capitalismo y comunismo, aunque esa visión sea muy reduccionista de lo que sucedió entonces. El ser humano ahora se plantea regresar para establecerse allí de por vida a través de una base desde la cual se podrán realizar experimentos y ahorrar combustible en el lanzamiento de naves. En medio de este mundo con estertores de parto, convulso, con guerras salvajes y líderes despiadados, nuestros ojos vuelven al cielo llenos de esperanza. Fly me to the moon, decía Frank Sinatra. Pues sí, señor, volemos.

Los más mayores recordarán la retransmisión de Jesús Hermida de aquella gesta, periodista que pasó a la historia del periodismo por su entusiasmo al gritar ‘¡Ya han llegado!’, convirtiéndose en un hito de la televisión española.

Artemis II será la nave con la que se orbitará de nuevo alrededor de la Luna dando un garbeo por su cara oculta. Artemis II está en la recta final prelanzamiento: el cohete SLS y la nave Orion están ya en el entorno de salida y el hito clave inmediato es el ‘wet dress rehearsal’ (ensayo general con carga de propelentes y cuenta atrás. En los últimos días, la planificación se ha visto afectada por un episodio de frío inusual y viento en Florida, que ha obligado a aplazar el ensayo general. Como consecuencia, Nasa ha ido desplazando la «fecha más temprana posible» y, tras perder opciones a inicios de mes, el escenario que se maneja es «no antes del 8 de febrero de 2026». Apunten estos nombres: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de misión) y Jeremy Hansen (CSA) (especialista de misión), pues están ya en la cuarentena, listos para hacer historia con mayúsculas.

Artemis II es una misión de alrededor de 10 días, sin alunizaje, pero es el comienzo de una ambiciosa carrera por la vida fuera de nuestro planeta. En breve habrá nativos de la Luna, extraterrestres humanos, selenitas de verdad. Vaticino que el hombre está dando ya los pasos para colonizar otros mundos. Ojalá que sea bajo la bandera de la paz y la armonía. Mucho me temo que peco de un optimismo suicida.