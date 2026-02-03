En la práctica política hay pocas leyes universales pero muchas inercias repetitivas. Dos de ellas nos sirven para interpretar por qué aún no hay Gobierno en Extremadura, mes y medio después de las elecciones: 1) la gestión del tiempo es un arma de primer orden; 2) casi todo lo importante sucede por debajo de la superficie.

En cuanto a lo primero, la política española hace ya bastante tiempo que es solo política electoral: a la clase dirigente le importa bastante poco la gestión de lo público, el bienestar ciudadano y el destino del país, y le interesa mucho la perpetuación de sus partidos, convertidos en grandes empresas que ofrecen trabajo estable con sueldos elevados. Esto vale para todos, también para Vox, que está en contra de las subvenciones pero se sostiene sobre ellas, quería acabar con las Comunidades Autónomas, pero ahora prefiere gobernarlas y tiene un presidente que no ha trabajado en su vida fuera de los chiringuitos de la política.

Por tanto, todos los movimientos de los actores políticos están sujetos al calendario electoral. Y el calendario es desafiante: autonómicas en Aragón (08/02/2026), Castilla y León (15/03/2026), y Andalucía (junio 2026); nuevo ciclo de autonómicas y municipales en toda España un año después (mayo 2027), y elecciones generales (agosto 2027, como muy tarde). Dicho de otro modo: queda, como mucho, año y medio para que Pedro Sánchez salga del poder y eso hace que todo lo demás sea provisional hasta entonces. El PP, que tiene la sartén por el mango del gobierno extremeño (y de todos los demás), está realizando cálculos con la vista puesta en unas generales que lo más probable es que se adelanten (y si no, ya harán ellos para que se adelanten).

Y aquí entramos en la parte de los movimientos ocultos, los choques entre placas tectónicas políticas de los que nosotros solo vemos los resultados.

Alberto Núñez Feijóo declaró en el programa «Salvados», el 04/03/2018, que votó al PSOE de Felipe González en 1982 y 1986. En noviembre de 2021, apenas tres meses antes de tumbar a Casado y hacerse con el liderazgo del PP, pasó, junto a su pareja, un fin de semana en la finca de González en Guadalupe (Cáceres). Los pocos movimientos internos críticos que se han sucedido en el PSOE desde que Sánchez tomó el poder, se han producido alrededor de personalidades del entorno de González o bajo ideas calcadas o muy semejantes a las que defiende el ex presidente. Creo que, respetando su inteligencia como lectores, les he ofrecido cabos suficiente para que aten.

El PP de Feijóo está calculando los tiempos en función de la creencia de que Sánchez será sustituido en el PSOE, a más tardar en dieciocho o veinte meses, por un secretario general dispuesto a conformar la primera «gran coalición» en España, aunque sea en una versión «light», tácita, sin pacto formal. Sobre las consecuencias de esto, hablaremos otro día. De momento, solo les pido que miren los acontecimientos políticos de los próximos meses bajo esta óptica.