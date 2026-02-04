Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Textamentos

Francisco Rodríguez Criado

Francisco Rodríguez Criado

El mejor de los mundos posibles

Mariano Barbacid, director del Instituto Contra el Cáncer de España

Mariano Barbacid, director del Instituto Contra el Cáncer de España / Daniel González / Efe

No cabe duda de que, dando la razón al filósofo Gottfried Leibniz, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Al menos, en cuanto a avances médicos se refiere. Por recordar solo algunos de ellos, ya disponemos de tratamientos capaces de corregir un gen defectuoso (algo que puede ayudar a combatir enfermedades como la atrofia muscular espinal o la ceguera hereditaria), se realizan neuroimplantes a personas con parálisis y se trabaja en vacunas personalizadas contra el cáncer y en parches que ayudan a regenerar órganos…

Cuanto mayor es la anemia intelectual y emocional generalizada, mayor es la heroica tenacidad de un reducido grupo de brillantes investigadores en dilatar una década o dos la banalidad y la estupidez ajenas

Pero, curiosamente, estos avances tan deslumbrantes que podrían alargarnos la vida, o al menos hacérnosla más llevadera, apenas gozan del reconocimiento del ciudadano de a pie, que no les concede la menor importancia a las novedades médico-científicas.

Muy al contrario, preferimos pasar el tiempo discutiendo en redes con desconocidos sobre temas en los que no somos expertos, ver vídeos intrascendentes en bucle o leer reseñas interminables en Amazon antes de comprar un producto que no necesitamos. Las personas influyentes de los nuevos tiempos no son los genetistas, los médicos clínicos o los bioingenieros, sino el influencer de las cremas milagrosas, el intensito que nos cuenta al detalle el día a día de su mascota o el gurú new age que nos enseña a cortar la cebolla siguiendo una técnica milenaria.

Gracias a diagnósticos más tempranos hechos con la IA, a terapias que corrigen enfermedades de raíz y a un mejor control de las enfermedades crónicas, no tardaremos en alargar nuestra existencia 10 o 20 años. Se entiende, pues, que cuanto mayor es la anemia intelectual y emocional generalizada, mayor es la heroica tenacidad de un reducido grupo de brillantes investigadores en dilatar una década o dos la banalidad y la estupidez ajenas.

A lo mejor vamos desencaminados y el verdadero milagro no sería prolongar la vida, sino averiguar qué hacer con ella.

