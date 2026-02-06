Escribir un silencio

He intentado escribir un artículo entero sobre el caso Epstein, pero el retortijón de tripas y la hipertensión me lo han impedido. Después he tratado de hilvanar un argumento sesudo y condenatorio hacia el señor que ha matado a un niño de trece años inculpando moralmente a su exmujer. He sido incapaz de terminarlo sin sentir la injusticia, una vez más, latiendo en el bajo vientre, como una contradicción a destiempo que invoca los peores miedos.

Ahora mismo no tengo la habilidad ni el coraje de analizar el horror. Cuando una cuenta no sólo narra, también muestra, y esas imágenes se incrustan como visualizaciones nítidas, pesadillas recurrentes, sufrimiento. Por eso intento alejarme de las redes sociales, el escenario donde cada día asistimos a espectáculos creados para azuzar nuestras emociones o continuar aletargándolas. Lo último que vi en Facebook fue un vídeo de Donald Trump aconsejando a una periodista sonreír más y etiquetarla como la mayor mierda en su empresa de comunicación, haciendo extensible el adjetivo a la compañía en sí. Ella le preguntaba por su relación con Epstein, al haber aparecido nuevas grabaciones donde se les ve juntos y en compañía de niñas y adolescentes menores de edad. La impunidad que le asiste no conoce límites.

Leo a mujeres que han ido del silencio a la escritura como resistencia y comunidad. Encargo los libros siempre, no suelen ofrecer demasiadas obras de literatas, o pocos que me interesen.

Con el machismo y la inmoralidad campando a sus anchas, a veces una no sabe bien dónde mirar; si será más recomendable desconectarse y ceñirse al microcosmos del pueblo pequeño donde habita, conformarse con sus enredos y rituales cada estación. Camino a la librería, compro más libros de escritoras que de escritores. Consumo más literatura feminista que de ninguna otra. Leo a mujeres que han ido del silencio a la escritura como resistencia y comunidad. Encargo los libros siempre, no suelen ofrecer demasiadas obras de literatas, o pocos que me interesen.

El texto que ahora me da cobijo es de la autora argentina Claudia Piñero y lleva el título de este artículo. Se trata de una colección de ensayos y columnas periodísticas que la escritora ha publicado en diversos medios a lo largo de su prolífica carrera. Las madres solemos sentir algo de culpa por traer a este mundo condenado a hijos e hijas que reproducirán o sufrirán un sistema de poder podrido del que no podrán escapar. Claudia lo sabe y nos regala sus pensamientos lúcidos sobre maternidad, familia, infancia, maestras desde un acercamiento íntimo al feminismo del día a día y a la desobediencia posible como postura ética.

Antes leía más a autores. He seguido las aportaciones de Chomsky como lingüista. Sus teorías acerca de la adquisición del idioma me sirvieron, gracias a otras cosas, para conseguir el primer puesto de mi oposición a profesora de inglés. Leer correos donde le aconsejaba a Epstein desacreditar a las víctimas que denunciaron el tráfico de niñas y mujeres, acusándolas de estar locas, no me ha sorprendido. A estas alturas, sé lo que ambos tienen en común. Quizás él no sea un criminal, pero es un congénere, y algo tan simple como eso, a veces, basta. Como dijo Arendt, el poder tiende a anular la ética en perfiles con uno o más rasgos psicopáticos, los más celebrados en la sociedad. n