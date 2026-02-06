Obertura americana

Como (casi) siempre, situaciones tan relevantes como la nominación del nuevo presidente de la Reserva Federal han pasado bajo el radar del escrutinio público en nuestro país, sepultadas por el torrente de información diaria política, anclada en su habitual dicotomía de unos y otros. Pero, deberíamos tenerlo muy presente, existen otras realidades que no son la política.

El nombramiento de Kevin Warsh, pendiente de ratificación en el Senado, ha destacado por algo que suena extraño en manos de Trump: su ortodoxia. Hay una continuidad en un perfil que precisamente ha destacado dentro de la estructura del banco central estadounidense, del que fue miembro de 2006 a 2011. Su posición dista mucho de ser radical y, de hecho, el impacto en los mercados ha sido muy bajo, saludado por un Wall Street que ha recibido la noticia con naturalidad.

Los mercados leyeron en Warsh una Fed más disciplinada: menos complacencia con un balance inflado, más énfasis en reducirlo gradualmente mientras se cortan tipos con calma. El mandato del ‘jefe’ es muy claro: Trump quiere bajada de tipos, un dólar débil y terminar su segundo mandato con los índices bursátiles en crecimiento, algo que el primer mandato no logró por la influencia de la pandemia del Covid.

El anunciado ‘plan de Warsh’ cumple esas condiciones, ya que el consenso es que la bajada de tipos estará en el rango del medio al punto para 2026. Pero la pretendida reducción del balance no augura precisamente un abaratamiento del dólar frente al euro. La reducción del precio del oro y la plata y la contracción con el cambio de la moneda europea de esta semana son claras confirmaciones.

No es un terremoto para Europa en el corto plazo, pero sí un cambio de viento. La carrera de los tipos bajos la abre Estados Unidos y el Banco Central Europeo tendrá que navegar los próximos ejercicios con un dólar más firme y la presión de unos tipos a la baja en medio de una inflación que persiste. Una Europa con alta dependencia de sus exportaciones, con un euro no demasiado fuerte para competir, un billete verde más robusto aprieta sus márgenes en las empresas que venden al otro lado del Atlántico. No es catastrófico, pero añade tensión a un crecimiento ya flojo en la eurozona, con el BCE teniendo que calibrar si acelera sus propios recortes o se queda quieto para no desatar más divergencia. Es cierto que parece moderarse la inflación, pero un ajuste demasiado rápido podría de nuevo afectar a unos consumidores europeos que no ven en su día a día las ‘alegrías’ de las variables macroeconómicas, con España como caso paradigmático.

En el medio plazo, las decisiones de Warsh podrían complicar aún más la vida al BCE y a Lagarde. Si Warsh empuja por reducir balance mientras baja tipos, aprovechando el boom de productividad que anuncia la Inteligencia Artificial, atraería flujos de capital hacia EE.UU., lo que complicaría los rendimientos y conduciría al BCE a ser (aún) más cauto con bajadas agresivas para no perder control sobre la estabilidad financiera continental.

Al final, un recordatorio de que, en un mundo interconectado, lo que pasa en Washington llega a Bruselas con retraso pero con fuerza. Obliga a Europa a crecer por méritos propios, sin esperar que el dólar se derrita. Si no, el gap transatlántico se agranda y pagamos los de siempre.