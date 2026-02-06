Día tras día asistimos a un espectáculo bochornoso de declaraciones cruzadas en redes sociales entre el Partido Popular y Vox, que solo generan ruido y titulares vacíos. Mientras tanto, Extremadura sigue bloqueada. Pero para la señora Guardiola y su partido, esto se ha convertido en normalidad.

No es un error ni un problema de agenda. Es una decisión política. El Partido Popular ha elegido depender de Vox y someter el futuro de esta tierra a los intereses de la extrema derecha y a cálculos electorales que se deciden lejos de aquí. Mientras desde Madrid se retrasa el pacto para no dañar resultados en otras comunidades, Extremadura puede seguir parada. Total, no pasa nada.

Asistimos a un vodevil de desencuentros públicos, pero cuando se trata de repartirse el poder, PP y Vox sí se entienden. Lo hicieron para constituir la Asamblea y lo han vuelto a hacer para reducir la actividad parlamentaria y el control al Gobierno con menos diputados en las comisiones, de 13 a 11, menos debate y menos democracia. Reducir el número de participantes es reducir la voz de los extremeños y las extremeñas. Y para eso sí hay consenso.

¿Por qué Guardiola no pone fin a este circo y conforma gobierno? ¿Por una pelea de sillones? Extremadura no puede seguir esperando a que Madrid decida su futuro.

Se vota en contra de la revalorización de las pensiones de más de 230.000 mayores extremeños… y no pasa nada. Aumenta el abandono escolar temprano mientras baja en el resto de España. Hay centros de educación especial sin luz ni calefacción. Municipios golpeados por borrascas sin explicaciones ni presencia institucional. La vivienda se convierte en un problema sin políticas públicas que lo afronten. Nuestros jóvenes se marchan porque aquí no pueden desarrollar su proyecto de vida y de familia. Y no pasa nada.

Y ahora también el empleo. Enero ha sido un mes muy malo para Extremadura, con los peores datos de toda la serie histórica. Somos la comunidad donde más empleo se destruye y menos se crea. Esta es la prueba palpable de que, con un gobierno en funciones, Extremadura no funciona.

Y parece que sigue sin pasar nada… pero sí pasa. Pasa que hay 2.000 parados más. Pasa que casi 9.000 personas han perdido su empleo. Pasa que mujeres y jóvenes vuelven a ser los más perjudicados. Pasa que la falta de vivienda expulsa a quienes quieren quedarse. Pasa que hay mayores preocupados por su futuro y familias esperando respuestas.

Y que nadie se engañe porque si finalmente hay acuerdo con Vox, el problema se agravará. Ya sabemos qué supone la entrada de la extrema derecha en un gobierno: inestabilidad, retrocesos y chantaje permanente.

El Partido Socialista no tiene que resolver un problema que no ha provocado y para el que ni siquiera ha sido llamado. Ya estuvimos dispuestos a negociar presupuestos y fue el Partido Popular quien eligió elecciones y bloqueo. Hoy exigimos responsabilidad.

Por ello, seguiremos defendiendo esta tierra y liderando la alternativa al abandono al que la somete Guardiola. Porque Extremadura no puede resignarse al «no pasa nada». Extremadura merece ser gobernada.