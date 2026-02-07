Opinión | espectráculos
Mario Martín Gijón
Contra los zombis
España es ya casi una aldea gala en medio de una marea derechista
Como es sabido, la decisión adoptada por el gobierno de impedir el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años y penalizar la difusión de contenidos de odio, desató la furia y la lengua de Elon Musk, que llamó al presidente Pedro Sánchez «tirano y traidor», como si le dictara Santiago Abascal, aunque más bien es al revés: Vox es el mayor beneficiario político del odio difundido en redes sociales y hace tiempo que ha echado sus redes en las redes para atrapar a los futuros votantes.
Los insultos de Musk a Sánchez no extrañan. Al fin y al cabo, España es ya casi una aldea gala que resiste, en medio de una marea derechista, con un gobierno de izquierdas, quién sabe por cuanto tiempo. La analogía con Astérix y Obélix tiene su enjundia: me llamó la atención un dato que daba la filóloga Mary Beard, y es que los simpáticos galos, adorados por niños y no tan niños de todo el mundo, nunca han tenido éxito en los Estados Unidos. Y con razón: los estadounidenses no pueden sino sentirse más identificados con los romanos, y no les gusta que otro pueblo, mucho más débil, les atice de lo lindo.
Al parecer, entre los magnates de EEUU hace furor la historia romana, y es que eso es a lo que aspiran: a un imperio, si puede ser mundial, donde dispongan de un poder sin límites y un lujo extravagante, y donde el resto de los mortales sea una plebe que se conforme con pan y circo, o con hamburguesas y violencia, ya sea en forma de series, de videojuegos, o de una guerrita de vez en cuando contra los palestinos o los iraníes, como los romanos la emprendían contra los pobres dacios, los medos o los partos.
Las redes sociales, que al principio parecían abrir la posibilidad de un mundo ilustrado y una mayor apertura de mentes, han llevado justo a lo contrario: la gente vive en su burbuja, jaleada por sus cuatro amigos y susceptible no ya a quien le lleve la contraria, sino al que no le dé like o corazoncito. Mirándose el ombligo, o el móvil, y reaccionando con agresividad al diferente.
Recuerdo, durante la Feria de Cáceres, una pandilla de jóvenes que, mientras esperaba al autobús, se puso a insultar a Pedro Sánchez, una y otra vez. Nadie los secundaba, pero tampoco nadie se atrevía a llevarles la contra, pues parecían capaces de morder. A mí me evocaron una pandilla de zombis, tan peligrosos y contagiosos como el odio en redes sociales.n
- Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
- Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo en Extremadura: cientos de evacuados y 30 carreteras afectadas
- Gloria Bendita en Plasencia: cafetería, panadería y repostería donde Robe está siempre presente
- Cuatro localidades de Cáceres, entre las más lluviosas del país, y un domingo sin avisos pero con lluvias débiles
- Alcántara y Cedillo desembalsan en nivel rojo, y La Serena roza un histórico 90%
- El Puente Romano de Mérida: un espectáculo entre la ingeniería romana y la naturaleza
- Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
- Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés