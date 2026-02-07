Contra los zombis

Como es sabido, la decisión adoptada por el gobierno de impedir el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años y penalizar la difusión de contenidos de odio, desató la furia y la lengua de Elon Musk, que llamó al presidente Pedro Sánchez «tirano y traidor», como si le dictara Santiago Abascal, aunque más bien es al revés: Vox es el mayor beneficiario político del odio difundido en redes sociales y hace tiempo que ha echado sus redes en las redes para atrapar a los futuros votantes.

Los insultos de Musk a Sánchez no extrañan. Al fin y al cabo, España es ya casi una aldea gala que resiste, en medio de una marea derechista, con un gobierno de izquierdas, quién sabe por cuanto tiempo. La analogía con Astérix y Obélix tiene su enjundia: me llamó la atención un dato que daba la filóloga Mary Beard, y es que los simpáticos galos, adorados por niños y no tan niños de todo el mundo, nunca han tenido éxito en los Estados Unidos. Y con razón: los estadounidenses no pueden sino sentirse más identificados con los romanos, y no les gusta que otro pueblo, mucho más débil, les atice de lo lindo.

Al parecer, entre los magnates de EEUU hace furor la historia romana, y es que eso es a lo que aspiran: a un imperio, si puede ser mundial, donde dispongan de un poder sin límites y un lujo extravagante, y donde el resto de los mortales sea una plebe que se conforme con pan y circo, o con hamburguesas y violencia, ya sea en forma de series, de videojuegos, o de una guerrita de vez en cuando contra los palestinos o los iraníes, como los romanos la emprendían contra los pobres dacios, los medos o los partos.

Las redes sociales, que al principio parecían abrir la posibilidad de un mundo ilustrado y una mayor apertura de mentes, han llevado justo a lo contrario: la gente vive en su burbuja, jaleada por sus cuatro amigos y susceptible no ya a quien le lleve la contraria, sino al que no le dé like o corazoncito. Mirándose el ombligo, o el móvil, y reaccionando con agresividad al diferente.

Recuerdo, durante la Feria de Cáceres, una pandilla de jóvenes que, mientras esperaba al autobús, se puso a insultar a Pedro Sánchez, una y otra vez. Nadie los secundaba, pero tampoco nadie se atrevía a llevarles la contra, pues parecían capaces de morder. A mí me evocaron una pandilla de zombis, tan peligrosos y contagiosos como el odio en redes sociales.n