Extremadura, clave para una red ferroviaria eficaz y vertebradora

El impacto del grave accidente de Adamuz, junto a otros siniestros que han afectado a trenes en diversas partes del país, ha trascendido la crónica negra para instalarse en el corazón del debate ferroviario. La respuesta inmediata por parte del Ministerio de Transportes es lógica: revisiones intensificadas, mayor escrutinio técnico y, allí donde se han detectado indicios de riesgo, restricciones de velocidad y ajustes operativos. Sin entrar a valorar si esta revisión en profundidad debía haberse realizado con anterioridad y de manera permanente, la primera consecuencia de la medida se ha sentido en el día a día de miles de viajeros: retrasos, tiempos de viaje alargados y unos trenes de altas prestaciones que, en determinados tramos, ya no puede circular a la velocidad que justifica su nombre. Ese coste coyuntural es aceptable si protege vidas. Pero la cuestión de fondo no debe ser abordada como una anomalía aislada, es un nuevo aviso sobre idoneidad del diseño de la red ferroviaria en España.

Aunque el gobierno español ha invertido durante décadas en kilómetros de infraestructura de altas prestaciones, la llegada de la alta velocidad no ha cambiado el modelo radial que impera en las comunicaciones. Se ha avanzado mucho en capacidad y en tiempos, pero no se ha corregido la dependencia del centro como nodo casi único. En la práctica, cuando se produce un corte, una restricción relevante o una incidencia grave en un corredor que conecta con Madrid, el efecto se multiplica y se extiende: no solo se ralentiza una línea, se compromete el funcionamiento del conjunto, porque las alternativas son insuficientes, lentas o inexistentes. Una red moderna no puede sostenerse sobre un esquema en el que el fallo de una pieza crítica obliga a todo lo demás a detenerse o degradarse.

Resiliencia de la red

Una red ferroviaria no se mide solo por su velocidad punta, sino por su capacidad de seguir prestando servicio cuando aparece lo inesperado. La resiliencia se diseña con redundancias, con itinerarios alternativos, con un mallado que permita desviar tráfico sin convertir un problema puntual en un colapso nacional. Y ahí es donde el debate se cruza con Extremadura.

La movilidad extremeña arrastra una precariedad histórica que no necesita grandes diagnósticos para ser reconocida: tiempos largos, frecuencias limitadas y una fiabilidad insuficiente para sostener, por sí sola, un salto competitivo. Esa debilidad no es solo un problema regional. La planificación ha priorizado ejes rápidos hacia el centro mientras dejaba sin vertebración real a territorios enteros. Por eso, cuando desde la sociedad civil extremeña se plantean alternativas con lógica de red, conviene escucharlas no solo por justicia territorial, sino por interés general.

Extremadura en el sistema

Dos colectivos, MSU Norte de Extremadura y Amigos del Ferrocarril, han puesto sobre la mesa una propuesta que merece discusión seria: un ‘tren circular’ que conecte Extremadura con La Mancha y Madrid, y que para ser viable implique recuperar, al menos, el tramo entre Plasencia y Salamanca de la Ruta de la Plata. La idea supone un cambio de enfoque. No se trata de pedir únicamente ‘más tren’ o ‘más velocidad’, sino de pedir un cambio de trazado que reduzca estrangulamientos y ofrezca rutas alternativas. Ello aportaría resiliencia al sistema, a la vez que mejora la movilidad en una de las regiones más castigadas por la mala conectividad.

El valor estratégico del tramo Plasencia-Salamanca es evidente: reabrirlo supone recuperar un eslabón que ayuda a vertebrar el oeste, a coser conexiones hacia el norte y a configurar un corredor capaz de absorber desvíos cuando el eje central se tensiona. El país deja de depender de un único cuello de botella. Un corredor reactivado en el oeste amplía opciones de circulación y evita que cualquier incidente relevante obligue a elegir entre colapso o deterioro generalizado del servicio. Proporcionaría, además, cohesión territorial. Así, Extremadura ganaría fiabilidad y oportunidades, no solo minutos a Madrid. Una movilidad digna significa poder estudiar, trabajar, acceder a servicios sanitarios o emprender sin que cada trayecto sea una lotería. Y existe un tercer beneficio desde el punto de vista económico y logístico. El proyecto redundaría en un suroeste mejor conectado, con mayor potencial para mercancías, industria, agroalimentación y turismo interior, y encaja mejor con una movilidad que debe ser menos dependiente del coche y más coherente con objetivos de sostenibilidad.

Extremadura no puede seguir mirando el ferrocarril como una promesa que depende de que el centro no falle. La propuesta de los colectivos ferroviarios extremeños no es una reivindicación menor: es una idea con lógica de sistema, capaz de convertir una región deficitaria en parte de la solución a un problema estructural que no puede ignorarse.