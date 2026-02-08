La palabra inmiscible describe a los líquidos o fluidos que no pueden mezclarse para formar una fase homogénea, separándose en capas distintas. Esta introducción viene a colación para salir al paso de algunas críticas de lectores, a mi juicio muy poco ilustrados, que se ponen las manos en la cabeza cuando desde el Servicio de Memoria Democrática de la Diputación de Cáceres hacemos actividades pedagógicas dedicadas a reforzar, entre las generaciones más jóvenes, los valores democráticos.

Y lo hacen cuestionando que cuando hablamos de víctimas no lo hacemos de la misma manera con las del terrorismo. Este tipo de comentarios demuestra que, por un lado, no se han leído los objetivos y funciones de nuestro Departamento, pero sobre todo que no siguen la actualidad de nuestras acciones (difundidas en redes, medios de comunicación…).

Pedagogía y memoria

Ya han sido varias las actuaciones que hemos desarrollado en este sentido (y tenemos la firme intención de consolidarlas). A modo de ejemplo, la última: la semana pasada estuvimos en el IES Pérez Comendador de Plasencia, invitados por el profesor Josafat Clemente, que había organizado una estupenda actividad pedagógica.

Allí, en un salón de actos repleto de alumnos de varios grupos y edades diferentes, pudimos compartir espacio con José María Antón, presidente de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo (ASEXVITE). Allí pudimos, ambos, explicarles nuestro trabajo. Allí los dos coincidimos en que denunciamos todo tipo de totalitarismos y que ansiamos que los jóvenes sepan diferenciar lo que es la vida en una Dictadura y lo que significa, y ha costado, vivir en Democracia. Allí, en definitiva, trazamos el largo recorrido en la búsqueda y conquista de las libertades.

Reconocimiento a las víctimas

Por otra parte, los mismos que cuestionan el supuesto tratamiento a todas las víctimas no pueden aceptar, sin insistir en la falacia de que olvidamos a una parte de ellas, que hagamos actos de reconocimiento y homenaje como el que realizamos el viernes en Valencia de Alcántara. Primero en el mausoleo a las 49 personas asesinadas en la mina Terría. A continuación, en una entrañable, emocionante y muy sentida visita que hicimos a Conchita Viera, un referente permanente para el movimiento memorialista.

Todo el mundo sabe que nos hemos dedicado a buscar a aquellos que no habían sido encontrados. A aquellos que fueron asesinados en cunetas y minas. A aquellos que durante mucho tiempo han permanecido ocultos bajo varias capas de miedo de sus familias. En Extremadura, y en especial en la provincia de Cáceres, no pedimos el carné ni la ideología para rescatarles del olvido. Es un tema eminentemente de Derechos Humanos. Seguiremos haciéndolo.