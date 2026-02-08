...Y llegó la lluvia (y el olvido)

Hay un instante en el calendario en que todo parece borrarse. Basta que lleguen las primeras lluvias del otoño, que los arroyos resecos vuelvan a cantar entre las pizarras, que en invierno las cumbres de Gredos se cubran de nieve para que en la memoria de los políticos se apague, como por arte de magia, la tragedia del fuego.

Lo he visto demasiadas veces: en este infernal agosto de 2025 todo fueron ruedas de prensa, declaraciones solemnes, visitas apresuradas a los pueblos arrasados por las llamas. «Nunca más», prometieron. «Invertiremos en prevención», aseguraban. Y con las primeras lluvias otoñales, sus palabras se deshicieron como humo. La urgencia se evapora y los despachos, que en verano se agitaban de planes y comisiones, vuelven a la rutina de expedientes olvidados en los cajones del Olvido.

El campo olvidado

Llevan décadas gobernando de espaldas al campo, creyendo que el bosque se conserva prohibiendo, expulsando al pastor, multando al cabrero, encerrando al ganadero entre papeles. Les recuerdo: las ovejas, cabras y vacas son cortafuegos con patas, los ganaderos saben más de prevención que algunos de sus asesores, y el ganado limpia mejor que cualquier máquina que alquilen a precio de oro cuando ya es tarde.

Los políticos y ciertos ecologistas de ciudad, con buenas intenciones pero malas costumbres, hablan de «proteger» el monte como si fueran los jardines de Aranjuez, o el monte inmaculado del Olimpo, donde nadie debe entrar ni tocar nada. Piensan que dejar la naturaleza a su libre albedrío es conservarla. Que prohibir el pastoreo, limitar la caza, arrinconar al ganadero es la forma más pura de salvaguardar nuestros campos. Qué equivocación: aún no se han enterado de que estamos en el siglo XXI, donde la naturaleza debe estar controlada por el hombre.

Desde sus despachos redactan leyes que parecen versos, pero que, aplicadas en el monte, son hachas.

El saber del monte

Los pastores y cabreros, en cambio, saben que el monte se protege viviéndolo. Ellos son los verdaderos guardas de nuestros campos. Con sus cabras, vacas y ovejas, limpian lo que de otro modo se convierte en una mecha, en yesca; con su ganado mantienen abiertos los claros del monte donde el fuego pierde fuerza. Estos hacen más por la prevención de incendios que diez campañas de propaganda desde la Administración.

Los políticos ven al fuego como un espectáculo en la televisión; los ganaderos, agricultores y forestales lo vemos como la muerte de nuestros campos y la ruina de nuestros nietos. Los ecologistas de ciudad escriben artículos sobre la regeneración natural; los ganaderos, agricultores y forestales lloramos, si lloramos, cuando volvemos a nuestros campos y vemos carbonizadas las encinas y abrasados los alcornocales donde de niños campeábamos y de mayores sudábamos.

Yo, como ingeniero forestal, he aprendido que nuestros montes no son la Amazonía, ni las dehesas son parques vírgenes. Aquí la naturaleza y el hombre llevan siglos entrelazados: el fuego se combate con ganado, el monte se controla limpiándolo y aprovechando sus infinitos recursos naturales. Y no con restricciones en el tiempo y el espacio.

La gran diferencia es que los ganaderos y forestales defendemos el campo porque de él vivimos, porque lo sentimos nuestro, porque sabemos que si se quema, se acaba todo. Los políticos y ecologistas de salón lo defienden porque queda bien en un discurso, porque es rentable en votos o porque creen que proteger es prohibir.

Su Olvido mata. Sí, mata. Porque cada otoño en que se desentienden, cada invierno en que no invierten, cada primavera en que miran hacia otro lado, están alimentando el fuego del próximo verano. Y cuando los incendios lleguen, se harán otra foto con casco y chaquetilla verde, repartirán culpas, dirán que son cosas del cambio climático y prometerán lo que no cumplirán jamás.

El fuego no entiende de decretos. Y cuando el monte arde, los que bajan a apagarlo son siempre los mismos: los hijos de esta tierra.

Los otros, los de corbata y coleta, lo contemplan desde la tele.