Opinión | La curiosa impertinente

Carmen Martínez-Fortún

Palabras que vienen y van

Estos programas tratan de las palabras y enriquecen la mente, apagan el malhumor y además juegan con el suspense. Al contrario que una parte de nuestra sociedad, que parece descerebrada

El Diccionario de la Real Academia Española cuenta con 93.000 palabras.

Rosa ha ganado ‘Pasapalabra’ y a una le da pena de Manu, ese chico con cara de ángel que era su favorito. Le da pena haber perdido, para ahora y en adelante, el disfrute sanísimo y cotidiano de ese duelo de inteligencia, simpatía y cultura que seguirá ahora con otros concursantes, pero tendrá el defecto de que ya no serán ellos. Y se alegra enormemente por Rosa, la luchadora pequeña, dulce y sabia.

Hace mucho que esta opinadora es fiel a ‘Pasapalabra’ y a ‘Cifras y Letras’. Del primero solo ve ‘El Rosco’, antes de Vicente Vallés, y el segundo lo degusta entero, y encima a veces tiene la suerte de que después le alegren la noche con una delicia como ‘Quiet girl’ o repongan ‘Montalbano’.

Palabras que construyen

Estos programas tratan de las palabras y enriquecen la mente, apagan el malhumor y además juegan con el suspense. Al contrario que una parte de nuestra sociedad que parece descerebrada y exhibe a diario sus vergüenzas de odio, mala educación y maldad, en estos espacios domina la simpatía, el respeto, la cultura, la rapidez mental y, con apariencia de inmediatez, se premia el estudio y el esfuerzo previo, la disciplina, la lectura, el trabajo callado y silencioso y el poder de un cerebro bien construido.

El desgaste del lenguaje

Además, el amor por las palabras, expresión del mundo todo, facilita y anima a reflexionar sobre el mismo. Y, por ejemplo, a preguntarse por el éxito, divulgación y abuso de vocablos que no significan nada, como ‘señoro’, qué hastío de palabreja absurda, y otras que, de tanto usarlas, han perdido la fuerza para expresar lo que en algún momento pudieran tener.

‘Empoderar’ y ‘blanqueamiento’ sirven para rellenar cualquier espacio hueco en la lengua repetitiva y vacía de quien parece tener un discurso hueco que ya cansa. ‘Fascista’ se usa para cualquier cosa y ya no significa nada, pero ojo a otras expresiones peligrosas, como ‘reemplazo’, que, dicha por quien la diga en el discurso populista, a la izquierda o a la derecha, guarda en su interior un caudal inmenso y, sobre todo, contagioso de odio y deseo de venganza.

