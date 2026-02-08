Palabras que vienen y van

Rosa ha ganado ‘Pasapalabra’ y a una le da pena de Manu, ese chico con cara de ángel que era su favorito. Le da pena haber perdido, para ahora y en adelante, el disfrute sanísimo y cotidiano de ese duelo de inteligencia, simpatía y cultura que seguirá ahora con otros concursantes, pero tendrá el defecto de que ya no serán ellos. Y se alegra enormemente por Rosa, la luchadora pequeña, dulce y sabia.

Hace mucho que esta opinadora es fiel a ‘Pasapalabra’ y a ‘Cifras y Letras’. Del primero solo ve ‘El Rosco’, antes de Vicente Vallés, y el segundo lo degusta entero, y encima a veces tiene la suerte de que después le alegren la noche con una delicia como ‘Quiet girl’ o repongan ‘Montalbano’.

Palabras que construyen

Estos programas tratan de las palabras y enriquecen la mente, apagan el malhumor y además juegan con el suspense. Al contrario que una parte de nuestra sociedad que parece descerebrada y exhibe a diario sus vergüenzas de odio, mala educación y maldad, en estos espacios domina la simpatía, el respeto, la cultura, la rapidez mental y, con apariencia de inmediatez, se premia el estudio y el esfuerzo previo, la disciplina, la lectura, el trabajo callado y silencioso y el poder de un cerebro bien construido.

El desgaste del lenguaje

Además, el amor por las palabras, expresión del mundo todo, facilita y anima a reflexionar sobre el mismo. Y, por ejemplo, a preguntarse por el éxito, divulgación y abuso de vocablos que no significan nada, como ‘señoro’, qué hastío de palabreja absurda, y otras que, de tanto usarlas, han perdido la fuerza para expresar lo que en algún momento pudieran tener.

‘Empoderar’ y ‘blanqueamiento’ sirven para rellenar cualquier espacio hueco en la lengua repetitiva y vacía de quien parece tener un discurso hueco que ya cansa. ‘Fascista’ se usa para cualquier cosa y ya no significa nada, pero ojo a otras expresiones peligrosas, como ‘reemplazo’, que, dicha por quien la diga en el discurso populista, a la izquierda o a la derecha, guarda en su interior un caudal inmenso y, sobre todo, contagioso de odio y deseo de venganza.