Un desayuno para hablar en serio

El desayuno informativo organizado juntamente con el consistorio local cacereño dejó el salón Guadalupe del NH Oquendo sin una silla vacía. Rafael Mateos, alcalde de Cáceres, acudió preparado para las preguntas de la directora del diario, Marisol López del Estal. La entrevista no tuvo nada de hagiográfica y tampoco las cuestiones que pudieron realizar los asistentes.

Discrepo de algunas de las afirmaciones del primer edil cacereño, y concuerdo en otras. Eso de que la ciudad ha vuelto a recuperar la alegría perdida, dista, en mi opinión, mucho de la realidad. Cáceres ya no es la ‘ciudad feliz’ que propugna. Los negocios, lejos de florecer, se cierran y las calles comerciales están llenas de locales vacíos. También tiene la ciudad encima la espada de Damocles de la Capitalidad Europea de la Cultura 2031. Recuerdo la gran ilusión que levantó en 2016 y el monumental chasco que nos llevamos todos. Deseo con todo mi corazón que se consiga al menos pasar el corte, pero mucho me temo que es otro bluf con el que distraer mentes sobre problemas más acuciantes del día a día. De otro lado, la ampliación de la superficie industrial que anuncia es crucial para una ciudad que necesita de músculo empresarial y que no puede vivir eternamente del funcionariado. En eso aplaudo su gestión, que creo que es sobre todo técnica, pero le falta el pulso de la calle.

Celebro su política de difusión de las bonanzas de Cáceres. La propaganda hay que hacerla en Madrid y las grandes ciudades. Ver los autobuses que iban a Fitur con Cáceres en su costado me llena de orgullo y no han sido pocos los amigos matritenses que me han preguntado por la posibilidad de pasar un fin de semana en Cáceres. La ciudad celebra este año el 40 aniversario de la Declaración de la Unesco y espero que el programa diseñado esté a la altura de este acontecimiento. Lo del aeródromo lo llevo escuchando desde que entré a trabajar en el diario. De nada sirve una infraestructura de este tipo si después no hay conexiones por tren (lo de alta velocidad es un sueño) a otros puntos clave de nuestra oferta turística.

En resumen, los desayunos informativos de El Periódico Extremadura, de grupo Prensa Ibérica, ponen negro sobre blanco la actualidad local de allí donde se celebran. Ojalá se animen más consistorios a atreverse a participar en ellos. Es un ejercicio de democracia y de periodismo. Dos palabras que no se conciben la una sin la otra.